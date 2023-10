Turismo: Bini, "Io Sono Fvg" conquista il TTG Travel di Rimini

L'assessore ha illustrato le strategie di promozione del Friuli Venezia Giulia all'importante evento fieristico Rimini, 12 ott - "Incontrare gli operatori sul campo permette di avere riscontri operativi per impostare le strategie di sviluppo del turismo regionale. Se da un lato c'è stata conferma della crescita di mercati come quello tedesco e dell'est Europa dall'altra alla TTG Travel Experience di Rimini lo stand del Friuli Venezia Giulia ha visto un rilevante interesse da parte di tour operator e addetti ai lavori in mercati un tempo estranei alla nostra regione, come quello svizzero e quelli anglofoni. Si dimostra vincente la strategia adottata: qualità nella semplicità. Abbiamo puntato sui valori, i servizi e i prodotti che la nostra terra offre, affiancando alle campagne sui media tradizionali azioni importanti tramite i social, usando come filo conduttore il marchio 'Io Sono Fvg', che consente un'immediata identificazione dei nostri prodotti. Una strategia che, come confermano i numeri, sta portando benefici concreti e tangibili, a partire dalla costante crescita delle presenze". È con questo concetto che l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha presentato le strategie promozionali della Regione al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera B2B del settore turistico, in corso di svolgimento a Rimini. Un evento al quale partecipano 25 operatori del Friuli Venezia Giulia, oltre alla Regione che attraverso PromoTurismoFVG si presenta con uno stand istituzionale totalmente caratterizzato dal marchio 'Io Sono Friuli Venezia Giulia'. L'assessore ha rimarcato quindi l'importanza dell'aspetto logistico. "Le mete delle rotte di collegamento con l'Aeroporto sono i mercati su cui puntiamo; al tempo stesso lavoreremo in sinergia con TPL FVG e con i vettori ferroviari per spingere ulteriormente l'intermodalità, abbinata alla semplicità di circolazione per i turisti, anche nell'ottica di valorizzazione del turismo lento". Rispondendo ad alcune domande Bini ha evidenziato che "ovviamente anche le strategie di promozione del turismo sono influenzate dal cambiamento climatico, un argomento da tempo al centro dell'agenda politica del Friuli Venezia Giulia. Da alcuni anni abbiamo iniziato un processo di destagionalizzazione dell'offerta che sta restituendo i primi risultati: dal mare d'inverno, con il Natale in alcune delle principali località balneari, alla montagna estiva, aiutati da un'enogastronomia che riesce a soddisfare i palati in tutte le stagioni. La montagna estiva ha fatto il pieno di turisti, come testimoniano i dati appena presentati, grazie ad animazioni e proposte di reti e consorzi, l'apertura degli impianti di risalita, le iniziative per gli appassionati di bici e trekking, ma anche la scoperta dei borghi e delle tradizioni del territorio". L'assessore ha quindi puntato l'attenzione sulla sostenibilità, sottolineando come la pandemia abbia fatto riscoprire la volontà di vivere con la natura e gli spazi verdi. "I dati delle nazioni che stanno più a nord della nostra, Austria in primis, evidenziano chiaramente come la sostenibilità sia uno degli elementi di sempre maggior peso nel momento della scelta della vacanza. Una tendenza che si consoliderà e che diventerà un plus distintivo capace di fare la differenza sia sulla quantità sia sulla qualità del turismo nei prossimi anni. La densità di popolazione e il traffico limitato, uniti alla poca distanza tra i luoghi d'interesse e gli investimenti sulle piste ciclabili, rendono la nostra regione una meta ideale per il cicloturismo, con flussi in costante crescita da Germania, Austria ed Est Europa". ARC/MA/pph