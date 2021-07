Turismo: Bini, l'infopoint di Grado trasloca nel cuore della città

Cambio di location e look per punto informativo Isola del sole



Trieste, 14 lug - "Con l'avvio della stagione estiva è ripresa l'attività del rinnovato infopoint di Grado, che si è trasferito nel centro cittadino, al civico 26 di Campo Porta Nuova. Un cambio di sede e di look che consente di promuovere in modo migliore le novità, le attività e le bellezze della laguna e del Friuli Venezia Giulia nei confronti dei turisti italiani e stranieri".



Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, il quale ha spiegato che "il nuovo infopoint è dotato di un'area dedicata all'accoglienza dei turisti e di una zona destinata al merchandising. Il personale è pronto ad accogliere e supportare i visitatori anche di sera, garantendo il servizio informazioni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 22".



Bini ha quindi spiegato che "dopo Lignano Sabbiadoro, dove l'infopoint ha riaperto al pubblico con una veste più moderna e orientata al turista, e quello di Cormòns, diventato il punto di riferimento per la promozione del Collio e inaugurato in occasione del Giro d'Italia a maggio, anche la città lagunare ha voluto rinnovare l'ufficio, con lavori finanziati attraverso fondi regionali, mentre le spese d'affitto dei nuovi locali saranno coperte dalle attività della tassa di soggiorno".



Il punto informativo di Grado si aggiunge agli altri 18 infopoint presenti sul territorio regionale e servirà da vetrina a turisti e cittadini che desiderano ricevere informazioni su una delle località balneari più apprezzate e anche su tutto il Friuli Venezia Giulia.



Dalle informazioni turistiche agli aggiornamenti su eventi, esperienze, gite ed escursioni, oltre ad alcuni suggerimenti sul meglio da scoprire e vivere sul territorio: gli infopoint nascono per offrire a turisti e cittadini un servizio sempre più puntuale, attento ed efficiente, ma sono anche preziose sentinelle che si affiancano alla promozione e alla conoscenza del territorio regionale attraverso l'informazione al turista, illustrando visite guidate, prodotti realizzati da PromoTurismoFVG e la disponibilità della FVGcard, con scontistiche e agevolazioni in diverse strutture. ARC/COM/ma