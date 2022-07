Turismo: Bini, Lignano prosegue iter riqualificazione Terrazza a Mare

Lignano Sabbiadoro, 1 lug - "La riqualificazione di uno dei luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia prosegue secondo la volontà della Regione e in accordo anche con la nuova Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro a cui oggi abbiamo illustrato lo stato di avanzamento dell'iter di intervento, che procede parallelamente alla richiesta di sdemanializzazione del bene affinché diventi patrimonio a tutti gli effetti del territorio".L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha incontrato oggi Laura Giorgi, neo sindaco di Lignano Sabbiadoro, assieme agli amministratori comunali e al direttore centrale regionale, per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione di Terrazza a Mare, per il quale la Regione ha stanziato 8 milioni di euro con la Finanziaria 2021."Lo studio di fattibilità è a livello avanzato - ha riferito Bini -, ma sono ancora possibili interventi di miglioramento tecnico da concordare con la nuova amministrazione su proposta del pool di professionisti coordinato da João Luís Carrilho da Graça, architetto portoghese di fama internazionale, la cui firma è posta su diverse architetture marine realizzate a Lisbona".La Terrazza a Mare, manufatto storico dell'architetto Aldo Bernardis inaugurato nel 1972, è la struttura maggiormente rappresentativa e iconica di Lignano Sabbiadoro, elemento di congiunzione del centro cittadino con il mare. Nonostante i costanti interventi manutentivi, la struttura è via via degradata anche per l'impossibilità di utilizzarla per carenza dell'agibilità al pubblico spettacolo che ne limita la fruizione. "È indubbio che Terrazza a Mare sia un simbolo dell'intera regione - ha ribadito Bini -, e necessiti ora di azioni più incisive finalizzate a valorizzare l'opera architettonica e conseguentemente la sua attrattività turistica".In questo senso l'Amministrazione comunale concorda con la necessità di un intervento che ridia vita a questa importante architettura, tenendo conto anche della sua sostenibilità con il contesto marittimo.A tal fine la Regione ha rassicurato che vi sono già stati incontri con Arpa per la valutazione dell'impatto delle maree sulla struttura portante e si è già svolta una prima Conferenza dei servizi per allineare tutti i soggetti interessati rispetto alle principali tematiche da risolvere per procedere con la riqualificazione.Parallelamente è stata attivata la Commissione paritetica competente per la procedura di sdemanializzazione che ha già ottenuto tre pareri positivi e che pertanto dovrebbe concludersi in tempi brevi con il trasferimento del bene dal demanio pubblico dello Stato ramo marina mercantile al patrimonio regionale. ARC/SSA/ma