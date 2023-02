Turismo: Bini, Lussarissimo evento di forte richiamo

Udine, 7 feb - "La 15ma edizione del Lussarissimo propone un programma ricco per tutte le età, per le famiglie e per i sciatori più o meno esperti, confermando una storia di crescita costante per un evento che riesce ad avvicinare tutti agli sport invernali. Il lavoro che è stato portato avanti è eccellente e i risultati non si sono fatti attendere sia in termini di presenze turistiche che di alberghi sold out". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, oggi in conferenza stampa con il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, nella sede della Regione a Udine dove è stato presentato Lussarissimo 2023 che si terrà a Tarvisio dal 10 al 12 febbraio prossimi. L'esponente della Giunta Fedriga ha espresso apprezzamenti agli organizzatori e ha rivolto un plauso a Mazzolini "persona capace, appassionata e preparata che ha a cuore il proprio territorio e che riesce a portare a casa risultati importanti come il prossimo completamento dell'illuminazione della pista da sci del Lussari". Il progetto, come ha riferito Mazzolini, è ultimato e permetterà, dal prossimo inverno, di avere in regione la pista illuminata più lunga d'Europa. "I risultati che stiamo ottenendo - ha aggiunto Bini - con dati che evidenziano un miglioramento costante in termini di arrivi e presenze, rispetto alla stagione dei record, quella del 2019, sono il frutto di un percorso che abbiamo iniziato in questa legislatura ma che ha bisogno di ancora tempo per mostrare tutte le sue potenzialità. Del resto - ha esemplificato Bini - è servito del tempo affinché il Lussarissimo diventasse quello che è oggi e per completare quello che abbiamo in mente serve più di una legislatura". Nel dettaglio, il gigante in parallelo che sarà disputato nella pista Di Prampero illuminata sabato 11 febbraio, sarà corredato da eventi che coinvolgeranno sciatori più o meno esperti e di tutte le età oltre alle famiglie o agli appassionati di sport in alta quota. Da venerdì 10 febbraio a domenica 12 la Smilevents Apssd di Gorizia insieme allo Sci Club Monte Canin, con il supporto di PromoturismoFvg, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Tarvisio e Consorzio Bim-Drava ha elaborato un programma ricco di appuntamenti e sorprese per una tre giorni che intende essere una vera e propria festa della montagna. Grazie al coinvolgimento di tante realtà private è stato predisposto un montepremi totale per i partecipanti con oltre 30mila euro in abbigliamento e attrezzatura sportiva. A rendere particolarmente invitante la 15esima edizione dell'evento sarà inoltre la presenza del Pool Sci Italia, il consorzio che riunisce le aziende fornitrici delle squadre nazionali di Sci. Nel villaggio che sarà allestito nell'ambito di Prove libere tour ci sarà la possibilità di provare gratuitamente gli articoli dei migliori marchi del mercato: ci saranno i nove migliori brand di sci a disposizione, oltre a bastoni, caschi e maschere. Proprio per questo nella serata di venerdì, dalle 19 alle 23, la Di Prampero sarà eccezionalmente aperta, con la funivia operativa fino alle 23. Le iscrizioni ai vari appuntamenti possono essere effettuate tramite il sito www.lussarissimo.it, dove è possibile consultare anche il programma, o su https://www.eventbrite.com/. ARC/LP/gg