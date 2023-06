Turismo: Bini, Mappa del Sapore mette in rete il territorio

Lignano Sabbiadoro, 30 giu - "Abbiamo investito ingenti risorse nel comparto turistico e i risultati ci stanno dando ragione. Siamo riusciti a lavorare in squadra con le associazioni di categoria, le istituzioni, gli imprenditori per portare in campo le migliori risposte possibili e mettere in rete il territorio. La nuova edizione della Mappa del Sapore presentata oggi va in questa direzione grazie ad un'offerta ampia che ben racconta il saper fare artigiano e le eccellenze del gusto tipiche di Lignano e della laguna retrostante". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione della Mappa del sapore che si è tenuta a bordo della Motonave Saturno, punto di riferimento per l'organizzazione di minicrociere che accompagnano turisti e appassionati alla scoperta della laguna, dei sapori e delle tradizioni locali. Con l'assessore regionale erano presenti anche il presidente della Camera di commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo, Alessandro Tollon vicepresidente di Confcommercio Udine, referente e ideatore della Mappa con Enrico Acettola di Emporio Adv Udine e il sindaco della località balneare Laura Giorgi. Nel ringraziare i curatori della guida "per aver aperto a tutti, turisti e residenti, lo scrigno di quel grande tesoro che è l'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia", Bini non ha mancato di ringraziare chi nel quotidiano si impegna nonostante le difficoltà degli ultimi anni a proseguire l'attività "imprenditori, artigiani che, anche nei momenti più faticosi della pandemia hanno resistito non abbassando le serrande". "La stagione estiva a Lignano si è aperta nel migliore dei modi, tra grandi eventi e concerti, produzioni televisive nazionali e soprattutto un numero di visitatori in costante crescita. Basti pensare che soltanto nei primi cinque mesi dell'anno le presenze turistiche sono cresciute di circa il 22%. Questi risultati - ha aggiunto l'esponente della Giunta - sono il frutto di un territorio unico nel suo genere, della passione e professionalità degli operatori locali ma anche della partnership virtuosa di pubblico e privato che si adoperano assieme per la crescita e lo sviluppo della nostra regione". La Mappa del Sapore, guida pratica pubblicata da Confcommercio Udine in collaborazione con Cciaa Pn-Ud, PromoturismoFvg e con il sostegno di tanti sponsor, è dedicata ai migliori ristoranti e locali da scoprire nelle diverse aree del Friuli. Il volume compie 20 anni ed esce quest'anno con un'edizione speciale dedicata a Lignano Sabbiadoro con 'incursioni' di gusto anche nella laguna di Marano. Quest'ultima edizione censisce 58 tra ristoranti, trattorie, wine bar, osterie e gastronomie da Lignano Sabbiadoro a Marano ed è disponibile in tre lingue (italiano, inglese e tedesco). Oltre alla nuova pubblicazione, è possibile visionare e scaricare anche tutte le mappe della collana sul sito dedicato, www.mappadelsapore.it. Le mappe sono inoltre sono distribuite negli infopoint della regione e vengono anche portate alle fiere internazionali, con particolare attenzione al turista austriaco e bavarese. ARC/LP/ma