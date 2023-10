Turismo: Bini, modello Sauris attesta sviluppo montagna Fvg

La località friulana è stata presentata come caso di studio alla Fiera del turismo TTG Travel Experience di Rimini Rimini, 12 ott - "Grazie al riconoscimento di Miglior borgo turistico Sauris è diventato un vero e proprio caso di studio e oggi si presenta al mercato nazionale e internazionale assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia in quella che è senza ombra di dubbio una delle più importanti fiere specialistiche del turismo dedicata agli operatori professionali: il TTG Travel Experience di Rimini. Un evento al quale la nostra regione partecipa attraverso PromoTurismoFVG, che ci garantisce, a pochi giorni dal successo di pubblico e mediatico della 55esima Barcolana, un altro importante palcoscenico verso i più qualificati player del settore. La Regione è convintamente al fianco dell'amministrazione cittadina e degli operatori turistici per valorizzare Sauris; un'eccellenza capace di catturare l'attenzione mondiale che sicuramente rende ancora più attrattivo l'intero Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini alla presentazione del borgo di Sauris all'interno della TTG Travel Experience di Rimini, l'importante fiera B2B del settore turistico, alla quale hanno partecipato, oltre a Bini, anche il primo cittadino di Sauris Alessandro Colle, l'ideatore e coordinatore del Progetto Artès per il turismo esperienziale professionale Maurizio Testa, il presidente dell'Albergo Diffuso Sauris Renzo Carniello. L'assessore Bini si è complimentato con il sindaco Colle, per "l'impegno dimostrati dalla comunità di Sauris, ma soprattutto per la sua capacità di fare rete con le istituzioni e puntare a traguardi ambiziosi ottenendo risultati fuori dal comune. Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di Sauris e la Regione continuerà a sostenere con convinzione il modello turistico esperienziale adottato in questa località, che coniuga efficacemente grazie anche al supporto di PromoTurismoFVG, l'albergo diffuso con gli eventi, l'enogastronomia e l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità". "Il percorso che ha portato Sauris a ottenere il prestigioso riconoscimento di 'Miglior borgo turistico' da parte dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite (Unwto), che ha visto candidati da 55 nazioni, prende il via da lontano ed è la dimostrazione dell'ingegno, delle caparbietà, della compattezza di un'intera comunità - ha evidenziato Bini -. Una location che incarna perfettamente i valori racchiusi nel marchio 'Io Sono Friuli Venezia Giulia' sia per il suo modello d'accoglienza sia per l'altissima qualità dei suoi prodotti tipici, a partire dal prosciutto conosciuto in tutto il mondo. Le attività messe a Sauris si inseriscono perfettamente nella strategia di PromoTurismoFVG volta a destagionalizzare ed estendere a 365 giorni all'anno l'offerta turistica locale, di modo da rendere sostenibili gli investimenti compiuti sul territorio e, allo stesso tempo, combattere lo spopolamento dell'area montana". ARC/MA/pph