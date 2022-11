Turismo: Bini, Monfalcone cresce a doppia cifra in presenze turistiche

Ristori alle strutture termali del Fvg per 150mila euro ciascuna Monfalcone, 4 nov - "Grazie alla collaborazione virtuosa tra Regione e Comune di Monfalcone e alle importanti risorse regionali messe a disposizione che hanno permesso di cambiare l'immagine della città, non più solo navale ma città turistica a vocazione marittima, stiamo registrando una crescita a doppia cifra delle presenze turistiche che quest'anno toccheranno quota 220mila. I numeri mostrano la validità dei percorsi progettuali intrapresi, non ultimo il nuovo centro wellness dell'impianto termale, che può contare su un sostegno regionale pari a 6 milioni di euro". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini in occasione della conferenza stampa tenuta nella struttura termale di Monfalcone assieme al sindaco Anna Maria Cisint e a Salvatore Guarnieri amministratore delegato della società Terme Fvg, per fare il punto sui progetti legati al termalismo con particolare attenzione al nuovo centro wellness che sarà realizzato accanto all'esistente. Il progetto definitivo ed esecutivo si prevede approvato a marzo del prossimo anno mentre l'inizio dei lavori entro settembre. Durante la conferenza stampa, Bini ha anche annunciato l'erogazione, entro fine anno, di 150mila euro a ciascuna delle strutture termali del Friuli Venezia Giulia come ristoro per abbattere l'aumento dei costi energetici "un contributo per sostenere un comparto che ha risentito del caro energia" ha detto. Il sindaco ha dato invece conto della realizzazione di un nuovo moderno centro wellness; un intervento che rientra nel progetto integrato di sviluppo per il quale la Regione ha concesso al Comune 9 milioni di euro e prevede un investimento dedicato di circa 6 milioni di euro. L'intervento sarà realizzato, accanto alle attuali Terme romane, e consiste di un nuovo complesso termale comprensivo di un edificio destinato a piscina esterna e interna affiancata da una struttura attrezzata a servizi e benessere, con un'area sauna e un punto di ristoro. Una riqualificazione del complesso in funzione del termalismo e del wellness che rappresenta un salto di qualità decisivo per valorizzare pienamente le potenzialità e i benefici dell'acqua che sgorga a 38° - unica acqua termale in regione - le cui proprietà curative sono state ampiamente certificate. Quanto ai dati relativi alle prestazioni erogate nel 2022 dalle terme monfalconesi, si registrano, dal 7 marzo al 31 ottobre, 13.106 cure termali (balneoterapia e cure inalatorie), 3.675 attività sanitarie (fisioterapia, visite specialistiche fisiatriche, dermatologiche) e 2.492 attività legate al wellness. Le terme romane sono attualmente oggetto di interventi manutentivi programmati negli impianti di acqua termale e le prestazioni legate in particolare alle cure termali non sono erogate ma, come è emerso, potranno riprendere tra una decina di giorni. ARC/LP/ma