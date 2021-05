Turismo: Bini, nuovo look e servizi più efficienti a infopoint Lignano

Lignano Sabbiadoro, 5 mag - "I 19 infopoint della Regione rappresentano una vetrina d'eccellenza per la destinazione Friuli Venezia Giulia e un supporto per i turisti che desiderano ricevere dettagli sulle nostre località: il progetto di restyling sta proseguendo e oggi ho potuto apprezzare quello, assai importante per la strategia turistica, di Lignano Sabbiadoro che riaprirà al pubblico completamente rinnovato per offrire un servizio sempre più puntuale ed efficiente". Lo ha commentato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, visitando oggi in vista dell'apertura della stagione estiva l'infopoint di Lignano Sabbiadoro che apparirà a cittadini e utenti in nuova veste: niente più bancone, più spazio a monitor per i video, l'area merchandising valorizzata, un "salta code" per numerare gli ingressi anche a seconda della lingua parlata dai turisti (inglese, francese, tedesco) e, a breve, una "kids room con nursery", sulla quale PromoTurismoFVG sta lavorando per l'accoglienza delle famiglie. Bini, accolto dal direttore marketing di PromoTurismoFVG Bruno Bertero e dalla coordinatrice degli infopoint Helene D'Ambrosio, ha visitato la sede assieme al sindaco Luca Fanotto e al presidente di Lisagest Manuel Rodeano. Bertero ha illustrato le potenzialità del sistema "salta coda" che consentirà di gestire al meglio il flusso di accoglienza. L'infopoint, in cui a disposizione del pubblico ci saranno 3 o 4 operatori a seconda delle esigenze, riprenderà servizio il 15 maggio e rimarrà aperto 8 ore al giorno; con "Info Bike", il progetto d'infopoint mobile che si sposta a seconda degli eventi e delle iniziative per avvicinarsi ai turisti, si potranno raggiungere le 11 ore al giorno. Prima del periodo pandemico, nel corso del 2019, l'infopoint di Sabbiadoro ha gestito 40mila accessi e relative risposte all'utenza. In generale, il territorio di Lignano offre circa 68mila posti letto tra hotel e appartamenti, 130 ristoranti e altri 120 locali tra bar e caffè; ci sono 147 hotel, 60 agenzie (che gestiscono 4.300 appartamenti), un consorzio, 8 darsene (con oltre 5.000 posti barca) e 3 campeggi che propongono 8.000 posti letto. Il litorale accoglie 16.800 ombrelloni per un totale di 40mila lettini. ARC/EP/ma