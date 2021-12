Turismo: Bini, nuovo regolamento per ammodernamento strutture

Udine, 18 dic - "Abbiamo approvato il nuovo regolamento ed entro la fine di quest'anno pubblicheremo il bando che potrà avvalersi di risorse che non si vedevano da anni: oltre 14 milioni di euro a disposizione del comparto ricettivo, per ampliare e ammodernare le strutture".



Lo rende noto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.



"Stiamo per concludere un 2021 - ha affermato l'assessore - che per quanto riguarda il turismo, e in generale per tutto il comparto produttivo, mostra performance che ci pongono ai primi posti in Italia".



L'adozione del nuovo regolamento, che sostituisce integralmente quello 2018, interviene a disciplinare modalità e criteri di concessione degli incentivi a valere sul cosiddetto Fondo turismo.



In particolare consente la possibilità di portare a contributo spese per l'acquisto di immobili nonché modifica l'importo massimo concedibile per le anticipazioni (oggi fino al 70% anziché il 90% com'era prima previsto); semplifica complessivamente il procedimento, ad esempio demandando ad un apposito allegato la determinazione dei punteggi da assegnare; ammette le spese sostenute in data precedente alla presentazione della domanda, in applicazione a quanto prevede SviluppoImpresa.



Infine, le nuove norme regolamentari limitano l'accesso al contributo a imprese che siano attive al momento di avvio dell'iniziativa e non, come previsto nel regolamento precedente, al momento della rendicontazione. ARC/EP/dfd