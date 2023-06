Turismo:Bini, ok Bando contributi lavori a immobili marine e darsene

Deliberazione approvata oggi dalla Giunta su proposta dell'assessore



Trieste, 30 giu - "Un altro intervento che andrà a favorire il comparto turistico del Friuli Venezia Giulia, il quale sta registrando dati sulle presenze sia di stranieri sia di italiani più che eccellenti per l'economia della nostra regione. Nella fattispecie la finalità di questa misura è quella di supportare la ristrutturazione e la riqualificazione degli immobili, delle infrastrutture e delle parti comuni di marine, darsene e porti turistici".



Così l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini a margine dell'odierna riunione di Giunta che ha visto l'approvazione - su proposta dello stesso Bini - del Bando per la concessione di un contributo per interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili, delle infrastrutture e delle aree comuni di pertinenza di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili.



Come ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo regionale, questo intervento nasce con emendamento di proposta consiliare e prevede contributi per: interventi edilizi e manutenzioni (riconducibili alle categorie riportate nel Codice regionale dell'edilizia e con l'inclusione degli impianti per l'aumento dell'efficienza energetica); acquisto e istallazione di arredi interni ed esterni collegati alle suesposte tipologie d'intervento; acquisto di attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento di attività e alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture e delle aree comuni di pertinenza della marina, darsena, porto turistico e altra area assimilabile che richiede il contributo; le spese generali, tecniche e di collaudo nella misura massima del 10% del contributo complessivo richiesto; imposta sul valore aggiunto (Iva), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.



Il contributo è concedibile nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di 80mila euro, in regime di de minimis.



Inoltre, va specificato che i contributi di questo bando sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera.



Infine, relativamente ai termini per la presentazione della domanda di contributo, compilata sulla base del modello predisposto e sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio, esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it dalle 8.00 del 3 luglio 2023 e non oltre le 13.00 del primo settembre 2023. ARC/GG/ma