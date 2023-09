Turismo: Bini, operatori e stampa da tutta Europa per conoscere Fvg

Trieste, 15 set - "In questi anni il Friuli Venezia Giulia ha saputo distinguersi come vera sorpresa nel panorama turistico nazionale, attirando l'attenzione di sempre più visitatori e, contestualmente, di addetti ai lavori. Ne è un esempio la Borsa del turismo outdoor, che in questi giorni vedrà nella nostra regione 46 tour operator e una decina di giornalisti da tutta Europa. Si tratta di un'importante occasione per far conoscere agli agenti di viaggio e alla stampa straniera la vasta offerta turistica del nostro territorio, con un'attenzione particolare alle vacanze all'aria aperta, un settore in forte crescita". È il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in relazione all'avvio dell'Active Tourism Exchange, la Borsa del turismo outdoor del Friuli Venezia Giulia in programma da oggi a lunedì 18 settembre. "Un caloroso benvenuto - ha continuato l'assessore - agli operatori in visita in regione, con la speranza che possano apprezzare la varietà naturalistica di un territorio che può spaziare nel giro di un'ora dal mare alla montagna, passando per colli e borghi incantevoli. Proprio per presentare al meglio questa ricca offerta, PromoTurismoFvg ha organizzato sei itinerari per i tour operator e due viaggi stampa dedicati a bike, trekking e sport adrenalinici". Nel dettaglio, sono ben 46 i tour operator provenienti da Italia, Austria, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria specializzati in turismo attivo e una decina di giornalisti nazionali ed esteri, arrivati in Friuli Venezia Giulia per conoscere l'offerta outdoor della regione. Gli operatori potranno sperimentare il mix di attività che il territorio è in grado di offrire grazie a due percorsi incentrati sul cicloturismo, tre sul trekking e uno sugli sport più estremi, toccando Dolomiti friulane, Alpi Carniche e Giulie, Carso, Valli del Natisone, la zona collinare nei vigneti e proseguendo lungo il Tagliamento fino alla costa, anche apprezzando i gusti del luogo grazie alle esperienze enogastronomiche. Ai giornalisti saranno invece dedicati due viaggi stampa: il primo basato sul trekking, con tre tappe lungo il precorso "Malga and alm desired experience" (che valorizza le malghe e i percorsi escursionistici e ciclabili transfrontalieri) e varie attività outdoor, partendo da Sappada, attraversando la Carnia per concludersi nel Tarvisiano; il secondo dedicato alla bicicletta, per una tre giorni in sella a bici elettriche su un percorso transnazionale tra Udine e Gorizia tra i vigneti e le colline dei Colli Orientali e il Collio fino a raggiungere Gorizia per "Go!2025". Questi ultimi due coinvolgeranno testate e riviste di settore nazionali ed estere, con un focus particolare sui mercati mediatici di Austria e Germania e italiani. "Inoltre - ha concluso l'assessore - al termine dei tour tutti i partecipanti si daranno appuntamento a Udine, all'Udinese Arena, per un workshop che permetterà l'incontro tra domanda e offerta regionale, rappresentata da consorzi, reti di impresa, agenzie di incoming e strutture ricettive. Si tratta di un'occasione preziosa per il sistema dell'accoglienza e del turismo del territorio per presentare e vendere il proprio prodotto a un target selezionato ed altamente specializzato". ARC/COM/pau/gg