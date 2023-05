Turismo: Bini, ottimo infopoint in piazza Marconi a Muggia

Muggia, 29 mag - "Gli infopoint sono la prima vetrina per i nostri turisti, vetrina che necessitava di un restyling e che abbiamo brandizzato con il claim 'Io Sono Friuli Venezia Giulia': a Muggia è stato fatto un ottimo lavoro e il nuovo punto informativo in piazza Marconi mostra bene una città ricca di storia e di bellezze naturali". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini all'inaugurazione del nuovo spazio informativo allestito con PromoTurismoFVG nei locali municipali al piano terra del Comune rivierasco. "Stiamo lavorando bene per il turismo in tutta la regione - ha rilevato Bini, introdotto dal sindaco Paolo Polidori, prima della benedizione di rito e del taglio del nastro -; i dati del Friuli Venezia Giulia dicono che il primo trimestre del 2023 è addirittura superiore rispetto ai primi tre mesi del 2022, con una crescita delle presenze di ben il 32%. È molto positivo che questo infopoint, allestito con gusto - ha aggiunto ancora Bini -, si trovi nel cuore di Muggia ed esponga anche prodotti locali. Questi ultimi rappresentano un valore aggiunto ovunque, ciascuno per la propria peculiarità, in tutto il nostro territorio regionale". "La posizione strategica di Muggia vicino al confine - così Bini - permette di intercettare flussi turistici in entrata e in uscita e di affinare prodotti dedicati, per una promozione sempre più mirata ed incisiva, soprattutto nei confronti di chi percorre l'Alpe Adria Trail, l'itinerario di 750 chilometri che collega Carinzia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia e che ha proprio in Muggia la sua conclusione. In questo senso, l'infopoint permetterà il potenziamento del calendario degli eventi dell'area e l'incentivazione di progetti dedicati a un turismo sempre più sostenibile e slow, rappresentando il punto di riferimento di una rete strutturata di valorizzazione della destinazione". Quello inaugurato oggi, di natura stagionale, è il ventesimo infopoint in regione gestito da PromoTurismoFVG. Potrà contare su due persone dedicate e, in caso di necessità, sul supporto del vicino infopoint di Trieste. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. ARC/PPH/al