Turismo: Bini, pdl 132 testo partecipato che potenzia offerta Fvg

Trieste, 6 ott - "Con questo testo proposto dall'Aula e implementato attraverso un lavoro coordinato con l'assessorato, interveniamo in un comparto fortemente colpito dal Covid-19, potenziando gli strumenti a sostegno dell'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia. In particolare vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggio, già sostenute in maniera decisa attraverso i ristori, per accompagnarle durante il percorso di ripresa avviato con il miglioramento della situazione pandemica".



Lo ha affermato oggi in Aula l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, nel corso della discussione sulla proposta di legge 132 "Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale". ARC/RT/gg