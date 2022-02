Turismo: Bini, per sviluppo bisogna lavorare in ottica sistema

L'assessore all'incontro della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali assieme ai rappresentanti del territorio e a PromoturismoFVG Sequals, 14 feb - "Da parte della Regione c'è piena disponibilità ad accompagnare, attraverso PromoTurismoFVG la crescita turistica del territorio delle Prealpi Friulane, nell'ottica di uno sviluppo di progetti di ampio respiro in un'ottica di sistema. Le potenzialità dei diversi territori devono essere sfruttate per valorizzare aree ampie, puntando su un'offerta di qualità". È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, nel corso dell'incontro con i sindaci e i rappresentanti della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali, svoltosi a Lestans di Sequals, al quale hanno partecipato il presidente della Comunità Demis Bottecchia, oltre a numerosi amministratori locali e PromoTurismoFVG. "Il turismo del Friuli Venezia Giulia ha grandi potenzialità inespresse che possono dare ottimi riscontri sia dal punto di vista reddituale sia occupazionale - ha detto Bini -. A risultare vincenti oggi sono i territori che fanno sistema e propongono qualcosa di importante per lo sviluppo complessivo della regione: in tal senso è fondamentale che imprese ed enti locali sfruttino le opportunità messe in campo dalla Regione e da PromoTurismoFVG". Bini ha sottolineato che "la legge SviluppoImpresa ha definito la riforma del sistema degli alberghi diffusi, che a breve verrà concretizzata attraverso uno specifico regolamento" ed evidenziato che "Madre Natura è stata generosa con il Friuli Venezia Giulia. Ora spetta a noi valorizzare quanto abbiamo; sui fronti della gastronomia e dell'enologia abbiamo grandi risorse, ma per veder crescere il turismo regionale dobbiamo continuare ad innalzare la qualità del servizio investendo sulla formazione". L'assessore ha rimarcato che "gli investimenti devono favorire la crescita del sistema territoriale evitando la frammentazione delle nostre potenzialità progettuali ed economiche in mille inutili rivoli. Ai turisti che arrivano sul nostro territorio dobbiamo presentare un'offerta integrata grazie a PromoturismoFVG, che supporta le imprese sia per la formazione sia per la promozione". ARC/MA/pph