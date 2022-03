Turismo: Bini, premio a chef Gaddi ambasciatore del gusto Fvg

Trieste, 16 mar - "Giovani chef come Kevin Gaddi fanno conoscere al grande pubblico televisivo i prodotti culinari del Friuli Venezia Giulia sui quali la Regione ha puntato tanto con risultati significativi per il turismo". Sono parole dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini che oggi in una registrazione Sky nel Palazzo della Regione ha premiato Kevin Gaddi, protagonista della trasmissione "Fuori i secondi" di Andrea Fragasso e Chiara Giannotti, con la targa di 'ambasciatore del Gusto italiano'. "Siamo una regione piccola ma con tantissime eccellenze che meritano di essere promosse, dalla pitina al montasio, dai vini al prosciutto di San Daniele", ha detto Bini. Gaddi si è detto orgoglioso della targa e della sua adesione al marchio "Io sono Fvg"; come ha spiegato Fragasso, il giovane chef ha sempre dimostrato "una passione sfrenata" per il Friuli Venezia Giulia che potrà ben rappresentare anche nella prossima edizione del fortunato show televisivo. Nel corso della registrazione Sky, nella Sala Predonzani, è stata proiettata la clip sul Friuli Venezia Giulia "L'armonia di un ritmo lento" sulle risorse agroalimentari e turistiche della regione, "video che fa venire i brividi per le emozioni che suscita", ha commentato Bini. Le performance culinarie di Kevin Gaddi, inventore tra l'altro dei ravioli al merlot, non solo saranno diffuse dai canali di Sky e Alma Tv, ma verranno proposte anche dal vivo alla platea di Porto Cervo dove lo chef sarà prossimamente special guest di una settimana dedicata ai piatti del Friuli Venezia Giulia. ARC/PPH/ma