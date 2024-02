Turismo: Bini, presenza Fvg alla Bit di Milano è irrinunciabile

L'assessore, dopo il successo dell'evento che ha anticipato la fiera, ha visitato lo stand di PromoTurismoFVG Milano, 5 feb - Dopo il successo della tre giorni di eventi organizzati per la prima volta a Milano nell'ambito di "Meet Friuli Venezia Giulia - Fuori Bit 2024 - Storie, incontri, connessioni" per presentare la regione a giornalisti e operatori internazionali, il Friuli Venezia Giulia ha catturato l'attenzione del pubblico e degli operatori specializzati della Borsa internazionale del turismo (Bit), in corso nel capoluogo lombardo fino a martedì. Grazie allo stand allestito da PromoTurismoFVG, all'insegna del marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia", la nostra regione propone in maniera organica il suo ricco ventaglio di opportunità turistiche, spaziando dalle piste innevate di Tarvisio fino alle spiagge di Lignano Sabbiadoro, in un viaggio ricco di storia e cultura capace di soddisfare la mente quanto il palato. Presente oggi allo stand del Friuli Venezia Giulia l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che ha sottolineato come "ancora una volta siamo stati dei precursori: la nostra regione è stata la prima a dare vita a un evento che anticipa la Bit e ora siamo orgogliosi di essere presenti in fiera con uno stand che calamita l'attenzione del pubblico. La Bit di Milano è un evento fondamentale per la promozione della nostra offerta turistica a 360 gradi nei confronti di un vasto pubblico e di operatori specializzati con incontri B2B; una vetrina irrinunciabile nel panorama italiano". Ben sedici le realtà regionali, tra agenzia di viaggio, hotel e consorzi di promozione turistica ospitati nello stand del Friuli Venezia Giulia, con postazioni dedicate agli incontri business to business. "Gli operatori presenti in fiera mi hanno confermato il grande interesse suscitato dal nostro territorio, che mi hanno anticipato la forte attenzione per Trieste, il trekking e la cultura, grazie anche all'avvicinarsi di Go!2025 - ha proseguito Bini. Un segnale di buon auspicio per Nova Gorica Gorizia Capitale della cultura ma anche per le iniziative che anticiperanno la manifestazione principale". L'assessore ha quindi rimarcato che "il Friuli Venezia Giulia sta dando ottima prova di sé. Dobbiamo continuare a farci conoscere perché la nostra è una regione piccola ma che racchiude un po' di tutto: il mare, i monti, la storia, la cultura, l'enogastronomia, i percorsi per il turismo slow e ciclabile. In passato siamo stati timidi nel nostro approccio verso i mercati, ma già dalla scorsa legislatura abbiamo alzato con decisione l'asticella dimostrando di poter competere con i grandi player del settore. Dobbiamo continuare così, perché i numeri dimostrano che siamo sulla strada giusta e abbiamo ancora margine di crescita". La Borsa internazionale turismo proseguirà fino domani, martedì 6 febbraio, e lo stand del Friuli Venezia Giulia sarà costantemente animato da presentazioni, eventi e degustazioni mirate a far conoscere le eccellenze enogastronomiche che sono parte integrante dell'offerta turistica regionale. ARC/MA/pph