Turismo: Bini, Pro Loco Manzano punta sui giovani per attività future

Manzano, 24 giu - "Le Pro Loco sono uno dei migliori strumenti sul territorio per promuoverne in maniera capillare le bellezze artistiche ed enogastronomiche; sono inoltre soggetti di una valenza sociale insostituibile per la capacità che hanno di tenere assieme le comunità, animare grandi e piccoli paesi, mettere a confronto le generazioni. Ne abbiamo avuto un esempio durante i mesi più duri della pandemia, quando i volontari delle nostre Pro Loco si sono messi a disposizione della comunità e sono stati un collante fondamentale del tessuto sociale dei nostri paesi. Quella di oggi a Manzano non è quindi solo la festa per un anniversario, ma la celebrazione di tutto quanto la Pro Loco Manzano ha fatto in cinquant'anni di attività". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo a Manzano alle celebrazioni per i 50 anni della Pro Loco e alla presentazione del libro "Pro Loco Manzano 1971-2021", realizzato dalla stessa associazione per ripercorrere la propria storia. "Fa piacere che questa testimonianza sia stata voluta dai giovani che oggi hanno rinnovato il Consiglio direttivo della Pro Loco Manzano, dimostrando di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici e il lavoro di chi li ha preceduti. È un segno di ottimismo: le Pro Loco e il volontariato in generale continuano ad avere una grande attrattiva presso le nuove generazioni, che con il loro entusiasmo e la loro passione sono la miglior garanzia che vi saranno altri 50 anni di storia, ospiti illustri, emozioni e socialità, ma soprattutto nuovi legami e relazioni che potranno arricchire la comunità" ha detto ancora Bini. La Regione, tramite l'assessore, ha quindi voluto potare il saluto del presidente Massimiliano Fedriga e consegnare una targa di riconoscimento nelle mani del presidente della Pro Loco Manzano, Paolo Murello. La Pro Loco manzanese, da sempre molto legata allo sviluppo industriale del distretto della sedia, oggi ha orientato il suo impegno nella promozione turistica delle eccellenze del territorio, tanto da integrarsi nelle linee programmatiche di intervento di PromoTurismoFVG. La Regione, dal canto suo, sostiene con convinzione il mondo delle Pro Loco e in particolare, attraverso il Bando Turismo, ha dato il proprio contributo anche a "Settembre a Manzano", che quest'anno giunge alla terza edizione. Fortemente voluta dai giovani del direttivo, questa manifestazione raccoglie l'eredità della storica Festa della sedia e punta a far tornare Manzano ai fasti di un tempo, quando qui giungevano migliaia di persone per godere dell'offerta artistica ed enogastronomica della città e del suo territorio limitrofo. ARC/SSA/al