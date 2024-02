Turismo: Bini, promozione Fvg sta dando risultati concreti

L'assessore è intervenuto in Consiglio regionale Trieste, 20 feb - "Pur essendo una campagna concepita per dare risultati nel medio e lungo periodo i dati stanno dimostrando come quest'attività stia già dimostrando la sua efficacia con il record di 10 milioni di presenze turistiche nel 2023 e, guardando in prospettiva, la crescita delle prenotazioni alberghiere per la prossima stagione estiva tra l'8 e il 10 per cento a Lignano, Grado e Trieste". Così oggi a Trieste l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini in sede di Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata sul tema della campagna di promozione 'Io Sono Friuli Venezia Giulia'. Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, la campagna risponde a uno degli obiettivi strategici del programma di governo 2023-2028, relativo proprio alla promozione del brand 'Io Sono Friuli Venezia Giulia' con un target di riferimento costituito sia dai residenti in regione, sia dal mercato nazionale ed estero di prossimità. Per quel che riguarda i costi per l'anno 2023 le risorse investite ammontano a 1.503.058 euro utilizzando gli spazi offerti da quotidiani, periodici, riviste e testate informative. "I risultati, come dicevo, sono tangibili, e anche per l'attuale stagione invernale della montagna - ha concluso Bini - i dati registrano il segno 'più' in termini di vendita di skipass e di "primi ingressi": in crescita del 6 per cento rispetto alla scorsa stagione invernale, che ha costituito un record assoluto". ARC/GG/pph