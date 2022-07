Turismo: Bini, pronto Regolamento su contributi per alberghi diffusi

Trieste, 9 lug - "Con questa delibera sosteniamo la promozione turistica degli alberghi diffusi, una formula ricettiva particolarmente efficace ora che il visitatore ci chiede esperienze "lente" per esplorare e assaporare a pieno il nostro territorio, anche al di fuori delle mete di massa".



A riferirlo è stato l'assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, che ha proposto tale provvedimento in relazione alla legge 3 del 2021, "Sviluppoimpresa". Nello specifico, la Giunta regionale ha approvato il regolamento che contiene i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione degli alberghi diffusi, inclusa la valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.



I beneficiari sono i soggetti gestori degli alberghi diffusi così come definiti all'articolo 22, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21: strutture alberghiere finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano.



"Il contributo - ha spiegato l'assessore - potrà arrivare fino al 70% della spesa ammissibile, in regime de minimis, con un minimo di 10mila e un massimo di 50mila euro". Le domande vanno presentate a PromoTurismoFVG entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa: per il 2022 il termine è però fissato al 20 agosto 2022. "PromoTurismoFVG organizzerà un incontro - ha concluso Bini - al fine di informare gli alberghi diffusi sull'opportunità offerta dalla linea contributiva".



Le date di avvio e conclusione e la durata dell'iniziativa sono definite con il provvedimento di concessione di PromoTurismoFVG e i contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria. I progetti sono finanziati fino al limite delle risorse disponibili. ARC/PPH