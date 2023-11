Turismo: Bini, Regione Fvg anticipa tendenze nazionali

Trieste, 24 nov - "Mentre il Paese Italia sta facendo registrare un progressivo ritorno alla normalità rispetto al periodo pre-Covid per quanto riguarda le presenze turistiche, la performance del Friuli Venezia Giulia vede crescere con costanza i visitatori. Sia per quanto riguarda i risultati, sia per quanto concerne il metodo e le strategie, la nostra Regione si pone come apripista e avanguardia, grazie alle politiche lungimiranti avviate già a partire dalla scorsa legislatura". È il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, a margine dei lavori della prima giornata del Forum Internazionale del Turismo, in programma a Baveno, sul Lago Maggiore, dal 24 al 25 novembre. Nella sua riflessione, Bini ha ringraziato il ministro del Turismo Daniela Santanchè per l'importante occasione di confronto e dialogo e si è soffermato sui concetti espressi dall'esponente del Governo nel suo intervento di apertura dei lavori. "Ho apprezzato molto l'invito a fare squadra e a non disperdere energie e risorse tra istituzioni nazionali e locali, anche alla luce del fatto che il Made in Italy è il terzo brand più conosciuto al mondo. Voglio sottolineare anche il nuovo approccio che questo Governo ha saputo mettere in campo e che ispira i lavori e l'organizzazione di questo primo Forum internazionale: il turismo è un ambito trasversale, da affrontare in un'ottica di sistema, coinvolgendo tutti i ministeri, i privati, le associazioni di categoria e gli enti locali". "Da questo punto di vista - ha sottolineato l'esponente della Giunta - la Regione Friuli Venezia Giulia ricopre un ruolo di apripista. Infatti, il nuovo brand 'Io sono Friuli Venezia Giulia' accomuna eccellenze sportive, grandi eventi, imprese e prodotti enogastronomici. In questo modo i primi testimonial del nostro territorio sono coloro che lo vivono, che qui creano lavoro e che qui hanno la loro identità". "Un invito forte - ha proseguito Bini - giunto dal ministro Santanchè è quello alla destagionalizzazione. Anche in questo senso il Friuli Venezia Giulia ha anticipato le tendenze nazionali. Lo dimostrano gli importanti investimenti fatti negli ultimi cinque anni per rendere la montagna fruibile 365 giorni l'anno, lavorando sugli impianti ma anche sull'offerta ricettiva". L'assessore Bini ha infine fatto riferimento agli obiettivi posti dal ministro Santanchè, che punta a fare del turismo la prima industria del Paese per Pil generato. "In Friuli Venezia Giulia il comparto turistico, tenuto conto anche dell'indotto, ha un valore stimato pari al 14%, mentre il terziario nella sua interezza rappresenta oltre il 60% delle imprese attive e degli occupati. Sono numeri importanti ma destinati ad aumentare, vista la crescita dei flussi turistici: ci eravamo dati l'obiettivo dei 10 milioni di presenze turistiche e siamo vicini a raggiungerlo in anticipo". ARC/COM/ma