Turismo: Bini, risorse per 850 mila euro alle Pro Loco

Approvata la graduatoria dei contributi per il 2023



Trieste, 9 giu - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha approvato la graduatoria dei contributi alle Pro loco del Friuli Venezia Giulia, come presentata dall'Associazione Unpli Friuli Venezia Giulia Aps.



"La Regione - ha spiegato Bini - ha stanziato 850 mila euro per quest'anno a sostegno della promozione delle attività delle Pro loco e per il loro funzionamento. Ciascuna Pro loco iscritta all'Albo regionale, sulla base della domanda presentata all'Associazione Unpli Fvg Aps, riceverà un contributo per lo svolgimento delle attività programmate nel corso del 2023 nonché per le proprie spese di funzionamento, mentre i Consorzi tra le Pro loco e l'Associazione riceveranno contributi destinati alle spese di funzionamento".



Nel dettaglio, il contributo 2023 per le spese relative all'attività delle Pro loco ammonta ora ad euro 566.600 mentre il contributo per le spese relative al loro funzionamento è pari ad euro 96.100. Il contributo per le spese di funzionamento dei Consorzi ammonta ad euro 34.300. Infine, il contributo per le spese di funzionamento di UNPLI FVG APS ammonta a euro 153.000.



"Le Pro loco sono delle realtà virtuose il cui impegno sul nostro territorio è prezioso - ha commentato a margine della Giunta Bini -. Con le loro attività e i loro volontari, contribuiscono a mantenere vivo il tessuto sociale dei nostri paesi e sono custodi della storia e delle tradizioni locali. Il nostro sistema delle Pro loco è guardato anche a livello nazionale con grande ammirazione: è un sistema che funziona bene e concorre a promuovere la nostra regione con il suo patrimonio culturale naturalistico, storico e artistico e arricchisce la già variegata offerta turistica regionale". ARC/LP/gg