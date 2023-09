Turismo: Bini, Sapori del Carso s'inserisce in gioco di squadra Fvg

Roberti, non solo enogastronomia, è rassegna che racconta territorio Duino Aurisina, 28 set - "Mentre altre regioni d'Italia nell'estate 2023 hanno subito flessioni di turisti anche importanti, il Friuli Venezia Giulia continua a crescere, grazie soprattutto all'afflusso di stranieri: ecco il risultato di un percorso virtuoso di lungo progetto costruito con un lavoro di squadra in cui si inseriscono perfettamente manifestazioni come Sapori del Carso, capaci di valorizzare le nostre tipicità entro la cornice unitaria del marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia". È il pensiero dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini espresso alla presentazione all'infopoint di PromoTurismoFVG di Sistiana di Sapori del Carso, la manifestazione enogastronomica in programma dal 14 ottobre al 12 novembre sul Carso triestino e ispirata, in questa ventiduesima edizione, al tema della "rinascita degli ingredienti". Anche l'assessore regionale alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti, lui pure intervenuto all'evento insieme ad altre autorità tra cui i vicesindaci di Duino Aurisina Mitja Petelin e di Trieste Serena Tonel, ha evidenziato "la valenza di una rassegna che racconta la specificità di un territorio e di una comunità all'interno del Friuli Venezia Giulia, fenomenale per le sue diversità che lo rendono unico per identità culturali, linguistiche ed etniche, tutte da proteggere e da valorizzare". Bini ha insistito sul valore del marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia" e sulla strategia che sottende. "Tutte le risorse e le bellezze del nostro territorio di certo esistevano già, ma in passato siamo stati timidi a promuoverle. Il governatore Fedriga - così Bini - ha posto ordine rispetto ai tanti marchi preesistenti raccogliendoli in un unico brand con il quale stiamo spingendo la promozione della regione sui grandi organi di stampa e sulle reti generaliste, alzando progressivamente l'asticella come abbiamo fatto anche per l'imminente Barcolana, che sarà supportata da uno stand eccezionale allestito in piazza dell'Unità d'Italia". Sapori del Carso, organizzata da Sdgz/Ures, coinvolgerà un ampio arcipelago di pubblici esercizi: ristoranti, panifici, pasticcerie, bar, negozi di alimentari, enoteche, tutti impegnati a far conoscere le eccellenze di un patrimonio culinario che riscopre ingredienti poveri come la salvia, il rosmarino e le bacche di ginepro e tutto ciò che in cucina talvolta viene scartato, come bucce, foglie, gambi e radici, all'insegna del 'no' allo spreco e della sostenibilità. Accanto alla parte enogastronomica "Sapori del Carso" proporrà anche un ciclo di escursioni a cura dell'associazione "Curiosi di natura" che si articolerà nei fine settimana abbinando passeggiate alla portata di tutti a degustazioni e letture. Tutte le informazioni su Sapori dei Carso sono disponibili su www.saporidelcarso.net ARC/PPH/al