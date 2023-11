Turismo: Bini, siti Unesco veicolo strategico per promozione Fvg

L'assessore al Mirabilia Day a Percoto. Evidenziata sinergia con Cciaa Pn-Ud Percoto (Pavia di Udine), 13 nov - "La promozione del Friuli Venezia Giulia passa anche attraverso il connubio tra territorio e cucina, che nel nostro caso può essere rappresentato dalla valorizzazione dei siti Unesco della regione e le peculiarità della nostra enogastronomia. Diventa quindi di grande importanza il lavoro di squadra che stiamo portando vanti con la Camera di Commercio di Pordenone-Udine nell'ambito del progetto internazionale Mirabilia, capace di valorizzare in Italia e nel mondo cinque delle nostre meraviglie paesaggistiche". Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emilio Bini partecipando oggi al Mirabilia day "La cucina del Friuli Venezia Giulia tra sostenibilità e turismo" svoltosi a borgo Nonino di Persereano di Percoto. Mirabilia, di cui la camera di Commercio di Pordenone-Udine ne è una delle fondatrici, è l'associazione di cui fanno parte 21 Centri camerali di tutta Italia e Unioncamere, unite per la promozione comune dei territori che ospitano siti Unesco. Alla presenza del consigliere della Camera di commercio Pordenone-Udine Alessandro Tollon, del presidente dell'associazione Mirabilia network e del coordinatore tecnico, Vitto Signati e Angelo Tortelli, l'esponente dell'esecutivo ha voluto porre in evidenza l'importanza ricoperta dal comparto dell'enogastronomia nell'ambito della promozione del territorio nel mondo ma anche il suo valore nella bilancia commerciale della nostra regione. "La nostra forza - ha detto Bini nel suo intervento - è data dal lavoro di squadra che si esplica in una longeva e proficua collaborazione tra la Regione e la Camera di commercio Pordenone-Udine, ente con il quale stiamo lavorando molto bene in questi anni per la promozione del Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo. In questi anni abbiamo messo a punto una strategia integrata per far conoscere le nostre eccellenze agroalimentari e, con esse, promuovere i territori dove hanno origine: il programma si basa su eventi, iniziative di marketing e soprattutto su un nuovo claim identitario 'Io sono Friuli Venezia Giulia' che sta portando i suoi frutti. Le produzioni agroalimentari e la tradizione culinaria si posizionano al primo posto tra i fattori di attrazione per i turisti stranieri, mentre il comparto enogastronomico vale da solo 1,4 miliardi di export e ha ancora ampi margini di crescita". "Il valore di questo grande lavoro che sta compiendo la Regione - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo Fedriga - sta incominciando a venire a galla: secondo un recente studio di The European House Ambrosetti, 8 italiani su 10 vorrebbero visitare il Friuli Venezia Giulia, mentre le produzioni agroalimentari e la tradizione culinaria si posizionano al primo posto tra i fattori di attrazione per i turisti stranieri. Dati che trovano conferma nell'importante crescita delle presenze: nell'ultima stagione estiva la nostra Regione è cresciuta in controtendenza col resto d'Italia, arrivando a superare i già lusinghieri dati della stagione 2022. Basti pensare che, da gennaio a settembre, abbiamo superato gli 8,5 milioni di presenze, un dato in crescita di oltre il 6% rispetto all'anno scorso. È il segnale di una promozione che finalmente funziona". "Il nostro compito - ha ancora evidenziato bini nel suo intervento - è mettere a sistema questi due ambiti così importanti per il Friuli Venezia Giulia cioè turismo ed enogastronomia, attraverso un denominatore comune che può essere, senza dubbio, quello dei cinque siti Unesco presenti nel nostro territorio. Questo marchio rappresenta un grande elemento di attrazione e riconoscibilità sul quale è necessario continuare a lavorare, richiamando un pubblico di visitatori particolarmente attenti alla cultura. Perciò il vettore rappresentato da Mirabilia Day diventa di fondamentale importanza in quanto pone la nostra regione all'interno di un circuito sovranazionale in cui promuovere il Friuli Venezia Giulia". ARC/AL/gg