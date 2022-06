Turismo: Bini, su ddl impianti sci apertura a proposte di sviluppo

Trieste, 30 giu - "Un disegno di legge aperto ai molti suggerimenti, proposte e contributi, secondo quel metodo di ascolto e dialogo che ha sempre caratterizzato il nostro operato. A tal riguardo stiamo preparando gli emendamenti giuntali che puntano ad arricchire ulteriormente il provvedimento che verrà sottoposto all'Aula".



Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini in sede di Commissione II del Consiglio regionale con all'ordine del giorno l'illustrazione del disegno di legge n. 169 'Disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali'.



Come ha spiegato l'assessore, l'obiettivo è quello di presentare un ddl più funzionale possibile, che risponda alle reali esigenze dei territori e che abbia la finalità di favorire la montagna incrementando i servizi rivolti ai turisti. In quest'ottica è prevista una moderna disciplina degli impianti a fune, così come delle aree sciabili attrezzate e delle piste riservate alla pratica delle discipline sportive sulla neve, oltre che a disposizioni relative alla sicurezza.



Rispondendo ad alcune sollecitazioni dell'Aula, l'assessore ha rimarcato che, nonostante il disegno di legge parta dal tema dalla sicurezza degli impianti sulla neve, il testo verrà ampliato anche per comprendere l'offerta turistica nel periodo estivo, in un'ottica di sviluppo integrale della montagna.



Inoltre, in riferimento ad eventuali richieste di modifica da parte del Consiglio, l'assessore ha invitato a non abusare delle risorse pubbliche, che in quanto tali "vanno spese con attenzione. Per questo motivo - ha precisato l'esponente della Giunta - le proposte di cambiamento che verranno prese in considerazione dovranno prevedere una reale prospettiva di crescita economica e produttiva della regione".



Replicando a un intervento in merito al ruolo di PromoTurismo FVG, l'esponente della Giunta ha ribadito un'idea di gestione "aziendalistica", coerente con le funzioni che la legge attribuisce alla parte politica e a quella amministrativa. "Nella fattispecie, - ha proseguito Bini - l'assessore e la Giunta individuano le linee d'indirizzo sullo sviluppo turistico della regione e PromoTurismo interpreta la funzione di braccio operativo dell'Amministrazione regionale". ARC/GG/pph