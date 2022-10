Turismo: Bini, su Piancavallo risorse e investimenti importanti

Regione pronta se organizzatori porteranno Coppa del mondo snowboard in Fvg



Pordenone, 19 ott - "Apprendo con sorpresa dagli organi di informazione la notizia secondo cui la Coppa del Mondo di snowboard non farà tappa a Piancavallo, per via di un mancato finanziamento regionale. Ciò non corrisponde al vero poiché c'è piena disponibilità di fondi per lo sviluppo e l'attrattività turistica delle zone montane".



A darne notizia è l'assessore regionale alle Attività produttive con delega al Turismo Sergio Emidio Bini.



"Gli investimenti fatti negli ultimi anni anche sul polo di Piancavallo - spiega Bini - testimoniano l'interesse della Regione verso questa zona: ne sono un esempio gli importanti lavori di restyling recentemente compiuti sia sulle strutture sia sugli immobili relativi agli impianti. Questi interventi sulla qualità del servizio offerto e sugli eventi si sono tradotti in ottimi risultati: nell'ultima stagione invernale il polo di Piancavallo ha fatto segnare un +30% di passaggi e incassi, con numeri che non si erano mai registrati nella storia della località. E ancora, nella stagione estiva appena trascorsa, quella di Piancavallo è stata l'area con il maggior tasso di crescita: +15,4% di presenze nel periodo maggio-settembre".



"Alla luce di questi dati - chiarisce ancora l'assessore regionale - quella apparsa sui giornali appare una polemica sterile: la nostra Amministrazione ha dimostrato, con i fatti, la volontà di puntare con decisione sul polo di Piancavallo, mettendo a disposizione risorse importanti. E continueremo a farlo, tant'è che per l'inverno sono già in programma eventi di sicuro richiamo".



"Nel caso specifico della Coppa del Mondo di snowboard - conclude Bini - qualora gli organizzatori manifestassero la volontà di riportare anche nel 2023 questo appuntamento sportivo a Piancavallo, la Regione sarà pronta a contribuire, come già fatto in passato. Siamo sempre stati e sempre saremo disponibili a valutare e sostenere progettualità ed eventi che diano risalto alla montagna friulana e che siano in grado di attrarre il grande pubblico".