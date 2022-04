Turismo: Bini, trentennale Pro Loco Collinare è traguardo storico

Colloredo di Monte Albano, 5 apr - " Una storia che commuove e che ha scritto l'esperienza sociale e di comunità del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo la vita di tante persone. La Regione ringrazia le Pro Loco in questa occasione in cui si festeggia un traguardo storico". Queste le parole dell'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, intervenuto al castello di Colloredo di Monte Albano al trentennale del Consorzio Pro Loco Collinare. "Il valore sociale del volontariato è inestimabile e la pandemia ce lo ha dimostrato; ora siamo pronti a riprenderci un "biel vivi", ad occupare le piazze, le vie, a riconquistare la nostra socialità. Le Pro Loco scrivono pagine importanti della storia del nostro Friuli e quella della Collinare ne è una componente essenziale". Era il 18 giugno 1991 quando davanti al notaio Mareschi a San Daniele del Friuli veniva sottoscritto l'atto costitutivo del Consorzio delle pro loco della Comunità Collinare composto dalle Pro Loco di Osoppo, Majano, San Daniele, Fagagna, Ragogna, con sede a Colloredo di Monte Albano. A queste si aggiunsero quasi subito anche Cisterna, Dignano, Moruzzo e Buja. La quota associativa annuale per il primo esercizio era fissata in centomila lire. Da allora la storia del Consorzio è stata inanellata di successi ed eventi promozionali e turistici di valorizzazione di una comunità che si è via via ampliata fino a includere le Pro Loco di quindici amministrazioni comunali. Tra le iniziative ricordate la prima depliantistica plurilungue, l'avvio e la promozione dell'Oasi dei Quadri, le mostre di artigianato e le attività sociali solidali. All'evento celebrativo del trentennale era presente, tra gli altri, Roberto Geretto attuale presidente del Consorzio, Luigino Bottoni attuale presidente della Comunità Collinare, Ilvio Riva e Roberto Molinaro rispettivamente primo presidente del Consorzio e presidente della Collinare all'epoca della fondazione dell'ente. ARC/SSA/al