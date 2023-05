Turismo: Bini, Trieste traino per crescita presenze in Fvg

Trieste, 12 mag - "I dati del 2022 e del primo trimestre del 2023 testimoniano un incremento esponenziale del turismo in Friuli Venezia Giulia, sia in fatto di presenze sia di aumentata visibilità del territorio a livello internazionale. Trieste funge da vero elemento trainante, con 1.118.943 presenze registrate lo scorso anno su un totale di 9,4 milioni in regione (+11% sul 2019, +20% sul 2018 e il 53,9% di provenienza straniera) e oltre 210mila tra gennaio e marzo (+48% rispetto allo stesso periodo del 2022). Numeri che incoraggiano a continuare sulla strada intrapresa per alzare ulteriormente l'asticella". Lo ha rilevato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, che ha portato il saluto istituzionale al convegno "Il turismo a Trieste fra presente e futuro", organizzato oggi dal Rotary club Trieste al Magazzino 26 in Porto vecchio. Presenti all'incontro anche l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti e l'assessore al Turismo del Comune di Trieste Giorgio Rossi. Secondo Bini, numerosi sono i punti di forza che hanno contribuito alla crescita del capoluogo giuliano: dalle crociere (con 500mila ingressi nel 2022) ai grandi eventi come la Barcolana, le grandi mostre (93mila i ticket staccati per "The great communicator. Bansky" e avvio positivo anche per la mostra dedicata a David LaChapelle, con circa 5mila ingressi registrati nelle prime settimane di apertura al pubblico) e i congressi in campo scientifico e non solo ospitati al Trieste convention center (in programma altri importanti appuntamenti tra giugno 2023, con il congresso internazionale dedicato alla Chirurgia vitreoretinica, e il 2024 con il "Big science forum" e congresso internazionale "Ibby" dedicato alla lettura per ragazzi). "Grazie a questi ingredienti - ha osservato l'esponente della Giunta - Trieste si sta proiettando sempre più in alto negli indici di gradimento nazionale e internazionale, in una regione che sta dimostrando di saper valorizzare le proprie risorse andando oltre la promozione in ambito locale, impiegando strumenti di comunicazione più all'avanguardia rispetto al passato, investendo importanti risorse e adottando strategie in grado di ripagare nel medio e lungo periodo". ARC/PAU/ma