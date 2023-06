Turismo: Bini, 'Gustosa Sappada' esalta prodotti tipici del Fvg

Udine, 28 giu - "La Regione plaude a iniziative come 'Gustosa Sappada' che hanno il merito di coinvolgere attori protagonisti del nostro territorio, valorizzandone ed esaltandone i prodotti tipici. È importante proporre ai turisti la più ricca offerta possibile di attività e servizi che si affiancano alle nostre bellezze naturalistiche e paesaggistiche. In questo senso, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni ad esse collegate sono uno degli elementi che rendono il Friuli Venezia Giulia una delle mete più ricercate e apprezzate dai visitatori italiani e stranieri". Lo ha detto oggi a Udine l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, intervenuto alla presentazione della quarta edizione di 'Gustosa Sappada' alla presenza, tra gli altri, dell'assessore al Turismo del Comune di Sappada Silvio Fauner e al direttore del Consorzio Sappada Dolomiti turismo Monica Bertarelli. Il festival della gastronomia di montagna è in programma dal primo al 9 luglio e si articola tra le proposte di menu delle attività di ristorazione del luogo, esposizioni di prodotti agroalimentari della montagna friulana e incontri a tema con il pubblico. L'assessore ha messo in evidenza il forte impegno della Regione a supporto dei consorzi, dei Comuni e degli addetti alla ristorazione, ricordando la valenza della loro attività per la promozione e valorizzazione del territorio, e ha sottolineato come 'Gustosa Sappada' sappia configurarsi come evento attrattivo tramite un'offerta variegata di iniziative che uniscono enogastronomia e attività all'aria aperta. Entrando nel dettaglio del programma, per tutte le giornate del festival venti attività tra ristoranti, rifugi, pasticcerie e un panificio di Sappada e Forni Avoltri proporranno un menu ad hoc sul tema scelto per il 2023, ovvero il formaggio fresco al dragoncello 'Saurnschotte' che, lo scorso anno, ha ottenuto il primo presidio Slowfood di Sappada. L'8 e 9 luglio, lungo il sentiero silvo pastorale numero 5 che si sviluppa sopra le borgate vecchie di Sappada da Ecche a Muhlbach, si svolgerà la mostra mercato di prodotti agroalimentari di Sappada e di altre località di montagna del Friuli Venezia Giulia coinvolte nell'iniziativa. Per quanto riguarda gli incontri con il pubblico in calendario nelle due giornate conclusive dell'evento, si parlerà di cucina del territorio con l'autrice Barbara Pascoli e di produzione casearia in compagnia di esperti del settore, in particolare con il gastronauta di Sappada Massimo Casciaro e il giornalista Giuseppe Cordioli. Saranno ospiti di 'Gustosa Sappada' giornalisti della stampa nazionale, tra cui il vicedirettore del Tg5 Giuseppe De Filippi e i corrispondenti di Studio Aperto Paolo Brinis e Fabrizio Filippone. Previsti, infine, alcuni pacchetti turistici con prezzi agevolati che, oltre al vitto e al pernottamento, includono anche attività a scelta tra sport, degustazioni e passeggiate naturalistiche. ARC/PAU/ma