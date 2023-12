Turismo: Bini, 'Lignano d'A…Mare' promuove destagionalizzazione

Oggi a Udine la presentazione degli eventi legati al periodo natalizio Udine, 5 dic - "Eventi molto ricchi come quello promosso per le festività natalizie 'Lignano d'A?Mare' favoriscono la destagionalizzazione del turismo legato alle nostre coste, aumentando il numero di persone che scelgono di soggiornare, anche in autunno e in inverno, in Friuli Venezia Giulia, sia in montagna che, in questo caso, a Lignano Sabbiadoro. Un plauso al Comune, a Lignano turismo gestioni e alle associazioni per l'impegno profuso per organizzare una ricca carrellata di iniziative che favoriranno anche quest'anno un importante afflusso turistico nella cittadina balneare, a beneficio dell'economia locale e di tutto il territorio". Lo ha sottolineato l'assessore alle Attività produttive al Turismo e del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, che questa mattina, nella sede di Udine della Regione, ha preso parte alla presentazione di "Lignano d'A?Mare", kermesse che dal 7 dicembre al 7 gennaio animerà Lignano Sabbiadoro, tra mercatini, eventi e il celebre Presepe di sabbia che quest'anno arriva alla sua 20esima edizione. All'illustrazione ha preso parte, tra gli altri, anche il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi. "Il successo dell'iniziativa ha fatto sì che quest'anno ci siano più alberghi aperti (circa una dozzina) rispetto al passato, mentre sono già circa una cinquantina i pullman provenienti dall'Austria previsti in arrivo per visitare il Presepe di sabbia. Insomma, una scommessa vinta" ha fatto notare l'esponente dell'Esecutivo. "La Natività realizzata con la sabbia - ha osservato Bini -, propone quest'anno statue incentrate sul tema delle acque dei fiumi e dei corsi di Lignano, oltre alle acque della Laguna, a 120 anni di distanza dall'apertura del primo stabilimento balneare. Un percorso artistico che ha il pregio di far conoscere la storia e la bellezza del nostro territorio: dalla bambina di Piancada, la nostra Lucy di 6.500 anni fa, rinvenuta a Palazzolo dello Stella, lo stesso fiume Stella, con villa Ottelio, e poi il Marinaretto, e le chiese di San Zaccaria, Sant'Antonio Abate e della Madonna della neve". "Sono numeri importanti quelli che riguardano il turismo, locale e straniero, che questa ricca kermesse invernale porta con sé ogni anno - ha aggiunto ancora Bini -. Costanza, investimenti, attività svolta in sistema, professionalità e cura del dettaglio, uniti alla consapevolezza del grande potenziale che la nostra regione offre in termini di paesaggio, servizi, cultura, arte e storia, sono gli elementi chiave per crescere ancora. Insomma, stiamo lavorando insieme nella direzione giusta: la Regione è vicina agli operatori, ai Comuni e agli enti che, facendo squadra, promuovono il nostro territorio a 360 gradi". ARC/PT/ma