Turismo: Callari, strategico fare sistema per sviluppo Monfalcone

Monfalcone, 3 mar - "Stiamo facendo sistema per promuovere a livello internazionale il territorio di Monfalcone dal punto di vista turistico. La presenza del Carso e del mare rendono questa area straordinaria. È fondamentale avere una visione per il futuro e sfruttare ogni opportunità di sviluppo, senza rimanere agganciati esclusivamente alle logiche del passato".

Lo ha affermato oggi l'assessore al Patrimonio, Sebastiano Callari, durante la presentazione del progetto "Marina Julia Windspot", lanciato dal Comune di Monfalcone. Un nuovo "brand" che fa di Marina Julia l'unica location del Friuli Venezia Giulia per gli amanti degli sport del vento come il kitesurfing.

Una struttura utilizzabile tutto l'anno e dotata di una corsia di uscita e di tutti i servizi per praticare queste discipline in totale sicurezza. Una base di partenza perfetta anche per raggiungere in canoa o con il sup il patrimonio naturalistico dell'isola della Cona.

"Monfalcone è una delle porte d'ingresso in Europa - ha aggiunto Callari -. Deve diventare centrale per tutto il Friuli Venezia Giulia in un'ottica di qualificazione ecologica, mettendo a disposizione dei turisti un'offerta a 360 gradi: mare, sport, benessere, cultura e storia. Un percorso che la Regione sta sostenendo con convinzione".

"Un ruolo che potrebbe essere ulteriore rafforzato - ha annunciato l'assessore - grazie a una partnership strategica con il Comune di Gorizia, in vista dell'appuntamento più affascinante degli ultimi vent'anni: quello di Gorizia-Nova Gorica capitale della cultura europea del 2025".

Per il lancio di "Marina Julia Windspot" il Comune di Monfalcone e PromoTurismoFVG hanno anche realizzato un video, intitolato "Vivi il Vento", che questa mattina è stato presentato in anteprima. ARC/RT/pph