Turismo: categorie a confronto con Regione e ministro

Trieste, 12 set - La difficoltà del mondo economico legato al turismo del territorio regionale per il rialzo dei prezzi dell'energia, unitamente all'apprezzamento dei rappresentanti delle categorie per quanto fatto finora da Regione e Governo al fine supportare le imprese in questi difficili momenti.



Questo in sintesi il contenuto dell'incontro che si è tenuto oggi a Trieste in Camera di commercio a cui hanno partecipato il governatore del Friuli Venezia Giulia, il ministro del Turismo e gli esponenti locali delle imprese del settore turistico. Presenti, tra gli altri, anche il sindaco del capoluogo giuliano e il consigliere camerale Gianluca Madriz.



Sul tavolo i temi legati alle richieste del mondo produttivo, con comunque nel breve in dirittura d'arrivo un altro pacchetto di aiuti - nell'ordine approssimativo dei 10-15 miliardi di euro - dell'Esecutivo nazionale per affrontare l'emergenza con degli interventi immediati. Risorse, come è stato spiegato, che derivano in parte dalla significativa ripresa registrata nel corso di quest'anno dal turismo in Italia. ARC/GG/al