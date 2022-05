Turismo: da Regione 846mila euro a Pro loco

Trieste, 10 mag - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive e al Turismo, ha approvato la proposta di graduatoria presentata dall'Associazione Unpli Friuli Venezia Giulia Aps per le risorse destinate alla promozione delle attività delle Pro loco.



A disposizione ci sono 846.000 euro. Il contributo complessivo 2022 della Regione per le attività ammonta, infatti, a 536.000,00 euro, mentre le risorse per le spese relative al funzionamento delle Pro loco sono pari a 122.600,00 euro, cui si aggiungono 38.400,00 destinati alle spese di funzionamento dei Consorzi e 153.000,00 euro per le spese di funzionamento di Unpli Fvg Aps.



Rispetto agli anni pre-pandemia (2019 e precedenti), si è assistito a un decremento delle spese per l'attività, a fronte di un incremento di quelle per il funzionamento. ARC/PPH/gg