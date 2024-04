Turismo: eccellenze sportive testimonial Fvg anche a Olimpiadi Parigi

Gli atleti "Io Sono FVG" sfilano al Bluenergy stadium prima di Udinese-Roma Udine, 14 apr - Valori dello sport e legame con il territorio sono scesi oggi in campo sul prato del Bluenergy Stadium per l'evento "Io sono con voi - Le eccellenze sportive del Friuli Venezia Giulia a Parigi e nel mondo", organizzato dalla Regione da PromoTurismoFVG e Udinese Calcio, per celebrare le eccellenze dello sport regionale in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il prepartita di Udinese-Roma è stata l'occasione per conoscere alcuni degli "sport ambassador" della regione che hanno già staccato il biglietto per le prossime competizioni di Parigi: l'icona della scherma Mara Navarria, i due atleti di tennis tavolo paralimpico Giada Rossi e Matteo Parenzan, oltre all'oro olimpico del ciclismo Jonathan Milan che hanno partecipato al dibattito tra sport, valori e legame con il territorio. L'assessore alle Attività produttive e Turismo ha sottolineato come dopo l'evento dello scorso anno al Salone degli incanti di Trieste, in cui erano stati accolti club e campioni testimonial di "Io Sono Friuli Venezia Giulia", quest'anno sia lo stadio della città di Udine ad ospitare le eccellenze sportive delle discipline individuali che si impegnano a promuovere il territorio attraverso la propria immagine. È stato ricordato come sport e promozione della regione sia il binomio vincente che guida ormai da qualche anno la partnership tra PromoTurismoFVG, sportivi e club, in uno scambio virtuoso in cui i campioni diventano ambasciatori del territorio e veicolo attraverso il quale far conoscere la destinazione. L'esponente della Giunta regionale ha ringraziato anche a nome del presidente della Regione i vertici dell'Udinese per condividere le finalità dell'evento e tutti gli "sport ambassador" per essere non solo testimonial del Fvg ma anche veicolo dei valori della disciplina, della determinazione e del rigore, soprattutto nei confronti dei giovani. "Io Sono Friuli Venezia Giulia", già main sponsor di Udinese Calcio nella stagione '23-'24, è anche match sponsor in occasione della partita con la Roma e tutti gli ospiti dell'evento in rappresentanza delle diverse discipline nel prepartita hanno portato un saluto al pubblico presente con un passaggio sotto la tribuna centrale: Carolina Albano (vela), Giada Andreutti (bob), Marco Bertossi (scherma), Anna Biagiolini (windsurf), Emanuele Buzzi (sci alpino), Mattia Di Martino (vela), Davide Graz (sci di fondo) Luisa Iogna Prat (triathlon), Matteo Restivo (nuoto), Ylenia Sabidussi (sci alpino, guida di Martina Vozza), Hans Vaccari (sci alpino), Mattia Variola (bob), Martina Vozza (sci alpino paralimpico), Martina Zanitzer (salto con gli sci), Asia Zontone (ciclismo). ARC/EP/pph