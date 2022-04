Turismo: eventi per 130 anni Grado sono ottimo strumento promozione

Grado, 14 apr - Tutti gli indicatori in possesso della Regione evidenziano numeri interessanti che fanno presagire una buona estate dal punto di vista turistico. In quest'ottica dare vita a un ricco e articolato programma di eventi, come quello ideato in occasione dei 130 anni di fondazione di Grado, è sicuramente un ottimo sistema per allungare la stagione rivolgendosi in particolare ai mercati di riferimento del Friuli Venezia Giulia come la Mitteleuropa. Un risultato ottenuto grazie a un'azione sinergica tra le istituzioni e gli operatori locali, che dimostra ancora volta l'importanza di saper fare sistema.È questo, in sintesi, il messaggio trasmesso dall'assessore regionale alle Attività produttive e turismo alla presentazione del programma di eventi sviluppato dal Consorzio Grado Turismo in collaborazione con la Regione attraverso PromoturismoFVG, l'Amministrazione comunale dell'Isola del Sole, Grado impianti turistici e Fondazione Carigo.L'assessore ha spiegato che il Friuli Venezia Giulia si conferma al primo posto in Italia per capacità di recupero d'attrattività dopo il periodo pandemico. Un risultato che, in un periodo segnato da molte difficoltà, non è certamente dovuto al caso bensì al fatto che i turisti si sentono al sicuro e che trovano servizi di alto livello capaci di soddisfare le loro aspettative. Un dato in linea con il ricco calendario di eventi che animeranno l'Isola del Sole, presentato alla presenza del sindaco della città, dei vertici di Git e di numerosi operatori turistici locali, che secondo l'assessore rappresenta un valido strumento di promozione della località balneare capace al contempo di rinvigorire l'animo mitteleuropeo di Grado.Il programma delle celebrazioni per l'anniversario dei 130 anni di Grado, che vede il suo primo riconoscimento quale luogo curativo nella legge firmata il 25 giugno 1892 dall'allora Imperatore d'Austria-Ungheria Francesco Giuseppe, prenderà il via domenica primo maggio con l'inaugurazione della stagione balneare e si snoderà attraverso mostre, concerti, esposizioni e show di varia natura fino a ottobre. ARC/MA/gg