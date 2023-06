Turismo: Fedriga, riconoscibilità e ricettività le sfide del Fvg

Bini annuncia avvio bando da 14 mln per sistemazione Terrazza a mare Lignano, 22 giu - "Riconoscibilità, maggiore quantità di posti letto e qualità delle strutture sono i tre pilastri sui quali la Regione sta investendo per dare nuovo impulso al turismo in Friuli Venezia Giulia, settore che partecipa in modo importante alla formazione del Pil regionale". Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga, partecipando a Lignano, insieme all'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, all'incontro dal titolo "L'alfabeto del futuro". L'iniziativa, svoltasi a Terrazza a mare, è stata organizzata dal gruppo editoriale Gnn con il supporto, tra l'altro, di "Io sono Friuli Venezia Giulia" e sta facendo tappa in numerose città per individuare le migliori risorse che l'Italia custodisce. Alla presenza del sindaco Laura Giorgi, del viceministro al Made in Italy Valentino Valentini e dei numerosi relatori, l'esponente dell'Esecutivo, nel suo intervento dialogando con il direttore de La Stampa Massimo Giannini, ha posto in risalto lo sforzo che la Regione sta compiendo per rendere sempre più riconoscibile questo territorio in Italia e nel mondo. "Davanti a noi - ha detto Fedriga - abbiamo tre sfide importanti. La prima ha a che fare con la riconoscibilità del Friuli Venezia Giulia al di fuori dei confini nazionali. Quando ci siamo insediati, il nostro territorio entrava difficilmente nelle scelte dei turisti perché era poco conosciuto se non per le grandi mete. Il nostro primo obiettivo è stato quindi quello di allargare gli orizzonti ai visitatori, facendo sapere loro quante zone incontaminate esitano in Friuli Venezia Giulia". "Ma ciò avrebbe poi poco significato - ha aggiunto il capo dell'Esecutivo - se poi non siamo in grado di poter accogliere nel miglior modo possibile i turisti che arrivano nel nostro territorio. Su questo tema ci stiamo muovendo in due direzioni: la prima è quella legata all'incremento dei posti letto nelle aree turistiche del nostro territorio. Con maggiori strutture ricettive saremo in grado di accogliere un quantitativo superiore di visitatori. Dall'altro stiamo stanziando molte risorse per innalzare la qualità delle strutture esistenti venendo quindi incontro alle richieste dei visitatori che sono sempre più esigenti". Infine, Fedriga ha compiuto un passaggio sulla sostenibilità, parola cardine per il turismo del futuro. "Qui da noi - ha detto - fortunatamente non c'è mai stato un turismo di massa. Ciò rappresenta un 'vantaggio competitivo' perché ci ha permesso di preservare le bellezze del nostro territorio. Tutto questo ci può consentire di essere protagonisti del segmento di turismo slow". Dal canto suo l'assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha messo in evidenza alcuni dati che stanno caratterizzando il turismo sia a livello regionale che per la città di Lignano. "Quella che è appena iniziata - ha detto l'esponente dell'Esecutivo - è una stagione che si preannuncia da record con incrementi a doppia cifra. Nell'intera regione c'è un aumento delle presenze turistiche nei primi 5 mesi dell'anno oltre il 15 per cento rispetto all'anno scorso mentre la stessa Lignano ha già fatto segnare un quasi più 22 per cento. Tutto questo non è frutto del caso ma di un forte investimento nella promozione del territorio, che ha l'obiettivo di 'vendere' la regione con un progetto di comunicazione mirata nei mercati in cui il Friuli Venezia Giulia è forte" Infine, l'assessore Bini ha annunciato che su Lignano la Regione bandirà a luglio la gara per il rifare il look a Terrazza mare, opere per il quale l'amministrazione interverrà con un contributo pari a 14 milioni di euro. La volontà è quella di riqualificare e dare nuovo smalto ad uno dei simboli e "cartolina" del turismo balneare regionale. ARC/AL/ma