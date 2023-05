Turismo: Fedriga, riqualificazione Marina Julia volano economia locale

Inaugurata stamane, alla presenza degli assessori Bini e Callari, la stagione balneare monfalconese Monfalcone, 27 mag - "Con la riqualificazione di Marina Julia, cui la Regione ha contribuito con tre milioni di euro, il monfalconese dispone di un'area litoranea accogliente per i residenti ma soprattutto funzionale per sviluppare una solida economia di settore e favorire l'occupazione". Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo stamane al simbolico taglio del nastro della stagione balneare monfalconese, alla presenza degli assessori regionali al Turismo, Sergio Emidio Bini, e al Patrimonio, Sebastiano Callari, e del sindaco Anna Maria Cisint. "Se un territorio come il monfalconese ha saputo richiamare l'attenzione di importanti investitori - ha sottolineato ancora Fedriga - lo si deve in primo luogo alla svolta impressa in anni recenti sul piano dell'attrattività: un processo che ha visto la piena condivisione degli obiettivi tra le istituzioni e che ha portato la Regione a erogare nove milioni di euro complessivi per migliorare la qualità dell'offerta turistica, di cui tre per la sola Marina Julia." In una prospettiva più ampia, Fedriga ha infine posto l'accento sul record di turisti registrato in Friuli Venezia Giulia nel 2022, "merito dell'azione sinergica tra soggetti pubblici e privati - Comuni, associazioni, pro loco, imprenditori - con i quali la Regione ha condiviso la propria visione strategica di sviluppo del territorio, trasformandola in azioni concrete a beneficio della comunità". Nel solco delle parole del governatore, anche gli assessori Bini e Callari hanno infine evidenziato "l'importante lavoro svolto dalla Regione nel porsi al fianco delle amministrazioni locali e nell'alimentare processi virtuosi di consolidamento e sviluppo dell'economia locale". ARC/DFD/gg