Turismo: grandi eventi testimoniano crescita Udine e Fvg

La mostra 'Insieme' è visitabile fino al 16 luglio



Udine, 18 feb - Udine cresce anche grazie agli investimenti in cultura e alla capacità di organizzare grandi eventi di qualità, in grado di coinvolgere cittadini e attrarre i turisti, rappresentando un volano per il commercio e l'economia locale. L'Amministrazione regionale ha sostenuto la mostra 'Insieme' nella convinzione che eventi come quello odierno facciano bene non solo alla città che li ospita ma a tutto il Friuli Venezia Giulia. L'esposizione consente, infatti, non solo di ammirare i 55 capolavori artistici di straordinaria bellezza, ma rappresenta anche un modo per far crescere l'economia locale e l'intero territorio, confermando il ruolo strategico dei grandi eventi per catturare l'attenzione di un vasto pubblico.



È il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo a margine dell'inaugurazione di 'Insieme', l'esposizione di arte moderna organizzata dal Comune di Udine e dall'associazione culturale Comitato di San Floriano a Casa Cavazzini. La mostra è realizzata grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG.



Per l'assessore regionale la strada intrapresa dall'Amministrazione regionale nel sostegno a proposte di qualità e grandi eventi, come rassegne di alto livello, concerti ed eventi sportivi internazionali, ha già mostrato ottimi risultati, come confermato dal record di presenze turistiche registrato nel corso del 2022. ARC/LP/pph