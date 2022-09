Turismo: Lignano, Marina Punta Faro entra nel network D-Marin

Lignano Sabbiadoro, 5 set - La Regione accoglie con favore chi decide di investire in Friuli Venezia Giulia e di incrementare l'offerta turistica del territorio con servizi di qualità. Marina Punta Faro, con i suoi 1200 ormeggi e professionalità qualificate, rappresenta una delle realtà portuali più importanti dell'Alto Adriatico e l'ingresso nel network di D-Marin rappresenterà un valore aggiunto sia dal punto di vista economico che di immagine. Con queste riflessioni l'assessore regionale al Turismo del Friuli Venezia Giulia è intervenuto, su delega del governatore, a Lignano Sabbiadoro alla conferenza stampa con cui è stata annunciata l'entrata di Marina Punta Faro nel gruppo D-Marin. La società con sede ad Atene, leader nel settore portuale e dell'ospitalità di lusso, gestisce 16 marine in 6 paesi del Mediterraneo, con Lignano che diventa il primo hub in Italia. Presente all'evento il Ceo di D-Marin Oliver Dörschuck, che ha sottolineato l'importanza dell'acquisizione di Marina Punta Faro per la rete D-Marin che ottiene così una destinazione di navigazione prestigiosa per i propri clienti. Logica estensione di una rotta che, partendo dagli Emirati Arabi e dalla Turchia, tocca successivamente le coste di Grecia, Montenegro e Croazia. Dörschuck ha inoltre annunciato la volontà della compagnia di dedicare un investimento a sette cifre per Marina Punta Faro, che include l'introduzione di una connessione WiFi ad alta velocità e colonnine smart che utilizzano tecnologie innovative ed ecologiche, nonché il rinnovo di alcuni edifici della marina. ARC/PAU/gg