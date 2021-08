Turismo: Medioevo a Valvasone importante tassello offerta Fvg

Valvasone, 26 ago - La rievocazione storica 'Medioevo a Valvasone', in programma dal 3 al 5 settembre nell'antico borgo medioevale, sarà dedicata quest'anno alla 'Vita Nova', l'opera giovanile di Dante Alighieri, nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo poeta. Un tema che, com'è stato detto alla presentazione nel Castello risalente al XII Secolo, intende rappresentare un simbolo della ripartenza dalle incertezze della pandemia, anche perché le attrattive, le rappresentazioni e gli eventi saranno proposti al pubblico nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie del momento.



Presente l'assessore regionale alle Attività produttive con delega al Turismo, è stata sottolineata l'importanza di proporre in sicurezza e nella loro interezza le manifestazioni, le iniziative, le ricchezze che sono parte integrante dell'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia. E proprio in virtù dell'impegno e dello sforzo organizzativo messo in campo dalla comunità di Valvasone Arzene, la Regione ha rivolto il plauso all'Amministrazione comunale e agli organizzatori.



'Medioevo a Valvasone' costituisce infatti un'occasione mirata per la valorizzazione, oltre che della piccola cittadina, dell'intero territorio locale, che assieme alle altre realtà riconosciute tra i Borghi più belli d'Italia rappresenta un ottimo biglietto da visita per il Friuli Venezia Giulia.



La manifestazione completa inoltre un'offerta turistica gradita al grande pubblico, che vede sempre più appassionati del cosiddetto 'turismo lento'. Infatti, i primi dati del settore turistico per l'estate in corso evidenziano risultati molto positivi, dimostrando anche l'efficacia delle scelte finora adottate. ARC/CM/ma