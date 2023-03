Turismo: oltre 5mila visite a Casarsa per centenario Pasolini

Casarsa della Delizia, 13 mar - La Regione sostiene gli interventi per migliorare l'offerta turistica del territorio e promuove lo sviluppo di percorsi che portino i visitatori a fruire a tutto tondo delle attrazioni locali. A Casarsa della Delizia si è lavorato molto per la valorizzazione dei luoghi pasoliniani ed è strategico il progetto di integrarli in proposte turistiche mirate a far conoscere anche altre eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche.



Questo il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, che questa mattina ha incontrato l'Amministrazione comunale di Casarsa della Delizia nell'ambito del percorso di visite e di ascolto con le istituzioni e le realtà del territorio.



Nel 2022, anno del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il Comune della destra Tagliamento ha registrato un deciso aumento delle presenze turistiche, con oltre 5mila visite al Centro studi intitolato al poeta, scrittore, saggista e regista friulano e positive ricadute sulle strutture ricettive.



L'assessore ha osservato come la crescita turistica in regione proceda di pari passo con lo sviluppo del commercio, sottolineando il ruolo dei consorzi nel favorire l'infrastrutturazione delle zone artigianali e dei distretti del commercio come opportunità per creare fruttuose sinergie tra gli enti locali. Un'occasione che il Comune di Casarsa ha saputo cogliere, aderendo al distretto del commercio che vede come comune capofila San Vito al Tagliamento.



A tal proposito, l'esponente della Giunta ha ricordato che la Regione, andando incontro alle effettive richieste dei Comuni, ha prorogato al 12 maggio il termine di presentazione dei progetti di distretto, al fine di alleggerire l'aggravio amministrativo posto in capo agli stessi Comuni e rendere il più efficace possibile la redazione dei progetti, che presentano interventi finalizzati ad accrescere l'attrattività, la fruibilità, la qualità e la visibilità della vita sull'intero territorio. ARC/PAU/pph