Turismo: per la prima volta Fvg organizza fuori-salone a Itb Berlino

Ieri serata di prestigio al castello di Charlottenburg con 300 ospiti selezionati nel contesto della fiera tra le prime al mondo Berlino, 8 mar - Per la prima volta il Friuli Venezia Giulia è stato protagonista ieri sera di un evento fuori-salone all'Internationale Tourismus Boerse di Berlino, nel castello di Charlottenburg, la "piccola Versailles tedesca", come è stata definita. L'appuntamento si è imperniato su una presentazione con supporti video dedicati alle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali del territorio regionale e ha messo in vetrina i top di gamma per quanto riguarda la produzione vitivinicola e gastronomica. Trecento ospiti selezionati tra tour operator, agenzie di viaggi, giornalisti e protagonisti dell'industria turistica tedesca hanno potuto apprezzare la peculiarità dell'offerta del Fvg, catalizzata dal brand "Io Sono Friuli Venezia Giulia". Come è stato osservato dall'assessore regionale al Turismo, i fuori-salone sono eventi su cui molti vorrebbero puntare ma che solo alcuni riescono a organizzare con successo, perché permettono di sfruttare il contesto formidabile dell'Itb, massima borsa di settore europea e tra le prime al mondo. I brillanti risultati del turismo regionale, il cospicuo incremento di presenze attirate in particolare dall'Europa centrale e l'interesse crescente per tutte le mete del territorio regionale destinato a lievitare con Nova Gorica-Gorizia capitale della Cultura 2025, ha evidenziato l'assessore, sono i fattori che hanno permesso di centrare l'obiettivo. Nel prestigioso castello berlinese la serata, organizzata da PromoTurismoFVG in collaborazione con Enit, Ente nazionale italiano per il Turismo, e patrocinata dall'Ambasciata d'Italia a Berlino, ha visto il territorio regionale rappresentato da numerosi testimonial d'eccezione, tra cui Timo Pritzel, leggenda tedesca del free ride, conosciuto a livello mondiale ma innamorato del Friuli Venezia Giulia. L'evento di Charlottenburg, è stato l'occasione per festeggiare il 120o compleanno di Lignano Sabbiadoro, che, insieme a Grado, è stata raccontata da costumi storici e immagini di repertorio risalenti ai primi del 900. Nella serata sono stati messi in luce i cammini di montagna e le reti bici propizi a un turismo lento, i patrimoni culturali delle città, anche con i loro dettagli meno esplorati, e gli apici dell'enogastronomia, attraverso piatti e prodotti tipici proposti per l'occasione, con intermezzi che hanno riproposto motivi della tradizione lirica italiana. Tra le autorità presenti al fuori-salone berlinese targato Fvg, l'assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, la direttrice Marketing dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo e l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Germania, che ha rappresentato la sua speciale vicinanza e l'appoggio alle iniziative del Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale, infine, ha espresso un ringraziamento a PromoTurismoFVG per il lavoro svolto e per la riuscita dell'evento, che ha richiesto un'organizzazione articolata e di lungo periodo. ARC/PPH/gg