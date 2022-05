Turismo: Pro loco valorizzano tradizioni ed eccellenze territori Fvg

Trieste, 21 mag - Capillarmente diffuse sul territorio, le Pro Loco salvaguardano la cultura, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia.



Questo il messaggio che l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo ha rivolto oggi all'assemblea ordinaria annuale del Comitato regionale delle Pro Loco, quest'anno organizzata negli spazi di Villa Manin, in concomitanza con Sapori Pro Loco.



L'esponente della Giunta nel portare il saluto dell'Amministrazione ha ribadito il convinto sostegno dell'Esecutivo regionale al mondo delle Pro Loco. Inoltre ha ringraziato i sodalizi per il lavoro svolto nei due anni di pandemia, quando le Pro Loco (con i loro 20 mila volontari) sono state ancora una volta collante e sostegno delle nostre comunità.



L'assessore ha poi rivolto un'espressione di riconoscimento ai quasi 400 volontari che nelle ultime due settimane si sono impegnati per rendere Sapori Pro Loco una vetrina straordinaria dell'enogastronomia e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia.



Sapori Pro Loco, infatti, è stato il primo evento legato al cibo a fregiarsi del marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia', a certificazione dell'eccellenza della kermesse.



L'auspicio dell'assessore è che questa manifestazione possa segnare una piena ripartenza, per tornare al più presto - e magari anche superare - quei 1400 eventi all'anno che le Pro Loco organizzavano nel periodo pre-Covid.



In relazione alle criticità dovute alla burocrazia, il rappresentante della Giunta regionale ha sottolineato come sia giunto il momento di rendere la vita più agevole anche a chi organizza eventi, visto il valore sociale che le Pro Loco rappresentano. A tal riguardo la Regione ha già iniziato un percorso di semplificazione delle procedure, ma questo non basta, perché anche il legislatore nazionale dovrà fare la sua parte.



Infine, durante i lavori dell'assemblea ordinaria, il presidente del Comitato regionale delle Pro Loco ha voluto ringraziare la Giunta regionale per aver approvato in termini molto rapidi lo stanziamento dei contributi per le Pro Loco regionali, garantendo così sostegno immediato all'intero settore. ARC/COM/gg