Turismo: protagonismo categorie goriziane facilita aumento ricettività

Gorizia, 6 mag - Per rafforzare la capacità ricettiva di Gorizia occorre anche l'impegno di imprenditori lungimiranti e disponibili a cogliere le opportunità offerte dagli strumenti fiscali e agevolativi regionali entro una progettualità di medio-lungo periodo.



È l'indicazione portata dall'assessore regionale alle Attività produttive in un incontro con i rappresentanti della rinnovata Confcommercio Gorizia.



L'assessore ha evidenziato le potenzialità enormi insite nell'appuntamento GO! 2025 che sollecita un forte protagonismo e un'azione di stimolo da parte delle associazioni di categoria; le risorse dirette e indirette a disposizione sono importanti, è stata la valutazione dell'assessore, e rappresentano quindi un'ulteriore occasione da cogliere. Da parte della Regione è stata ribadita la massima disponibilità a recepire progetti e a sostenerli, una volta che siano stati convogliati dall'ente locale di riferimento, sfruttando le capacità di rete della Regione e le azioni di promozione turistica che, in particolare negli ultimi dodici mesi, hanno segnato un vigoroso cambio di passo, con interventi sui grandi media nazionali e sui mercati di riferimento internazionali, austro-tedesco in particolare. ARC/PPH/ma