Turismo: Regione, Collio è traino per incremento visitatori in Fvg

Cormons, 2 set - Il territorio goriziano è la vera sorpresa dell'estate 2022. Sull'onda della nomina di Gorizia a Capitale europea della cultura 2025, le presenze dei turisti italiani nei primi mesi della stagione sono aumentate del 51,4% rispetto al periodo pre-Covid. Un fattore significativo di questa crescita è stato il Collio, uno dei luoghi strategici più importanti per la promozione territoriale del Friuli Venezia Giulia. Un'area che in questi anni ha saputo attrarre un crescente numero di visitatori grazie al turismo slow, ai percorsi bike e all'enogastronomia. Il patrimonio di questa terra è eccezionale e l'obiettivo della Regione è farlo conoscere tramite azioni promozionali che favoriscano la circolazione dei turisti.Questi, in sintesi, i concetti con cui l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo è intervenuto in occasione della serata di apertura della Festa dell'uva, in programma a Cormons fino a domenica 4 settembre.Nell'incontro inaugurale della manifestazione, dedicato alle progettualità territoriali, l'esponente della Giunta ha illustrato la collaborazione avviata tra PromoTurismoFVG, enti territoriali e i comuni aderenti al patto del Collio (Cormons, Capriva del Friuli, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Mariano, Medea, Moraro, Mossa, San Lorenzo Isontino e San Floriano del Collio) per una valorizzazione culturale, turistica ed enogastronomica del territorio in vista di "Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura 2025". L'assegnazione ha già avuto un notevole effetto traino, come dimostrano i numeri in possesso di PromoTurismoFVG riferiti ai mesi di maggio e giugno, che evidenziano l'incremento più elevato di turisti a livello regionale rispetto agli anni precedenti alla pandemia.Dati che, secondo l'assessore, non sono frutto del caso. A partire dall'estate 2022, infatti, l'offerta turistica è stata arricchita da pacchetti ed escursioni in giornata creati da PromoTurismoFVG e dall'iniziativa "Hop on Hop off Collio", dedicata agli ospiti che soggiornano a Grado, Lignano e Trieste che hanno potuto visitare il Collio e il cividalese a bordo dei bus Atp dotati di portabiciclette. A questo si è aggiunta la promozione della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia che annovera sempre più aderenti tra le attività produttive del Collio.In conclusione, il rappresentante della Regione ha ricordato la collaborazione avviata con Costa Crociere, con iniziative mirate che portano i numerosi crocieristi che transitano su Trieste (le previsioni per il 2023 parlano di più di 750mila passaggi) a visitare e conoscere l'intero Friuli Venezia Giulia.