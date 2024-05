Turismo: Regione:crescita comparto frutto di sinergia pubblico-privato

Trieste, 8 mag - La crescita che il comparto turistico ha registrato in Friuli Venezia Giulia nel corso degli ultimi anni, certificata anche di recente dai dati delle presenze relative al primo trimestre del 2024, è frutto della virtuosa alleanza tra Regione, associazioni di categoria e imprenditori privati. Una sinergia che andrà portata avanti, lavorando per un sempre più stretto ed efficacie coordinamento a livello territoriale. È il pensiero dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, espresso a margine dell'incontro avuto stamattina con i vertici di Federalberghi Friuli Venezia Giulia nella sede della Regione di Udine, in via Sabbadini. Presenti all'incontro il neoeletto presidente regionale della Federazione, Enrico Guerin, e i rappresentanti provinciali di Gorizia, Chiara Canzoneri, Trieste, Guerrino Lanci, e Pordenone, Gianpiero Zanolin. Durante l'incontro si è discusso del nuovo testo di legge unico del Terziario, il cui iter di stesura è stato avviato a febbraio di quest'anno. Si tratterà di un unicum in Italia, in quanto permetterà di accorpare la legislazione vigente in tema di turismo e di commercio, semplificando 14 leggi e 88 regolamenti e rendendo la normativa sempre più moderna e rispondente alle reali esigenze del tessuto imprenditoriale. L'esponente della Giunta regionale ha assicurato il massimo coinvolgimento della federazione degli albergatori, così come di tutte le associazioni di categoria e dei portatori di interesse, nella redazione del testo. Altro tema di confronto è stato il percorso di avvicinamento alla Capitale europea della cultura 2025. L'assessore ha ribadito che si tratta di una grande opportunità, un evento di rilevanza da garantire una crescita nel medio e lungo periodo per il territorio goriziano. Proprio per questo l'Amministrazione regionale non ha fatto mancare il proprio sostegno in termini di promozione e di sviluppo dell'offerta turistica. Da ultimo è stato ricordato il recente investimento da 2,5 milioni per predisporre l'aeroporto "Duca d'Aosta" ad ospitare grandi eventi fino a 100 mila persone. Proprio in virtù della costante crescita del turismo in Regione, con 6,8 milioni di presenze attese soltanto nel periodo giugno-settembre di quest'anno, l'assessore e i rappresentanti di Federalberghi hanno concordato sulla necessità di prevenire i fenomeni di abusivismo nel settore degli affitti turistici, garantendo regole chiare e controlli adeguati. Al tempo stesso, andrà rafforzato il coordinamento nella raccolta e nell'analisi dei dati, per poter gestire meglio i flussi turistici e programmare le attività promozionali e le iniziative congiunte. ARC/Com/pph