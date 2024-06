Turismo: Regione, Fvg attrattivo per attività outdoor e camper

San Daniele del Friuli, 6 giu - Il Friuli Venezia Giulia offre un'accoglienza strutturata anche per agevolare la vacanza in camper e rafforzare il turismo lento, offrendo così l'opportunità di scoprire le piccole località della nostra regione. Il turismo open air è sempre più ricercato dai visitatori e in Friuli Venezia Giulia vanta numeri in forte crescita, anche grazie all'ampia disponibilità di posti letto che tocca quota 37mila. Se prendiamo in esame le presenze turistiche dell'ultimo anno, i soggiorni nei camping sono cresciuti complessivamente del 10%, mentre quelli nei villaggi turistici del 5,6%. È il segnale di una nuova tendenza nel mondo del turismo, registrata in particolare nel post pandemia, che vede il Friuli Venezia Giulia tra le aree d'Italia più attrattive e ricercate. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo in occasione del tour itinerante organizzato in collaborazione con Messe Düsseldorf e Civd (Associazione dei produttori caravaning tedesca) che, da ieri e fino all'8 giugno, vede la partecipazione di 30 tra giornalisti e operatori del settore, i quali si sposteranno sul territorio a bordo di 15 camper per conoscere le bellezze della regione. I partecipanti al press tour sono stati oggi ospiti del prosciuttificio Bagatto, dove hanno incontrato l'esponente dell'Esecutivo per un saluto istituzionale. Contestualmente, l'assessore ha poi apprezzato il locale avviato nel 1957, rilevando come, dopo più di 50 anni, ancora oggi il figlio e il nipote di Rino Bagatto continuino il lavoro del nonno con inesauribile impegno e immutata passione. L'assessore ha ricordato come in regione il "peso" delle strutture all'aria aperta (aree sosta camper, camping, villaggi turistici e marina) sia pari a circa il 17% del totale delle presenze turistiche (nel 2023 oltre 1,7 milioni di presenze su un totale di oltre 10 milioni). Con riferimento alle provenienze dei turisti, la parte del leone la fanno, nell'ordine: Germania, Austria, Paesi Bassi, Ungheria e Repubblica Ceca. Il press tour organizzato è il format scelto per presentare la Regione come destinazione adatta al settore "mobile travel". Infatti, il Friuli Venezia Giulia sarà presente per la prima volta al Caravan Salon 2024, previsto a Düsseldorf dal 30 agosto all'8 settembre. Si tratta della fiera del settore del turismo itinerante più importante a livello mondiale. Il Friuli Venezia Giulia, è stato ricordato, vanta 88 strutture rivolte all'accoglienza di camper, tra aree sosta attrezzate - di gestione pubblica o privata -, camping con piazzole dedicate e agriturismi attrezzati. In totale si contano 2.800 piazzole in tutte le principali località turistiche della Regione. ARC/LP/ma