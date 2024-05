Turismo: Regione, Lignano +30% presenze nel primo trimestre 2024

L'assessore annuncia l'allestimento dell'area di cantiere e l'avvio a breve dei lavori a Terrazza a Mare Lignano Sabbiadoro, 5 mag - Il primo trimestre del 2024 segna per Lignano Sabbiadoro un quasi +30 per cento di presenze rispetto all'anno precedente con una crescita significativa di turisti stranieri (+22%) ma anche e soprattutto italiani (+37,5%). Sono numeri che attestano il successo della destagionalizzazione e l'attrattività della nostra costa, ricercata dai turisti anche d'inverno. Quest'anno ancora di più complice una Pasqua particolarmente bassa. Lo ha rilevato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo intervenendo su delega del presidente della Regione all'inaugurazione della stagione turistica di Lignano Sabbiadoro, a cui hanno preso parte, oltre al ministro per i Rapporti col Parlamento, anche l'assessore al Patrimonio e il presidente del Consiglio regionale. L'assessore ha rimarcato come il turismo rappresenti uno degli asset principali dell'economia del Friuli Venezia Giulia e ha ricordato i numeri che fanno di Lignano Sabbiadoro una punta di diamante del settore. Infatti, secondo un recente studio della Camera di commercio di Pordenone Udine, il comune di Lignano è leader in regione per le presenze turistiche (ospitando una quota pari al 39% del totale) ed è al primo posto per la ricettività (i posti letto della località balneare valgono il 43% del totale). Sono oltre 4.000 gli addetti del Terziario direttamente coinvolti nel turismo a Lignano, il 10% del totale regionale. Inoltre, il comprensorio di Lignano vanta il 53% di posti barca e ha garantito continuità di investimenti, per un settore che sarà presto oggetto di una nuova legge quadro a livello regionale. L'assessore ha reso noto che è iniziato l'allestimento del cantiere per la riqualificazione di Terrazza a Mare, i cui lavori partiranno a breve. Da parte della ditta appaltante è arrivata la conferma che i lavori si concluderanno, salvo imprevisti, prima dell'avvio della stagione 2026. L'esponente della Giunta ha poi rimarcato come i recenti momenti di difficoltà abbiano visto risposte eccellenti in tempistiche brevi, grazie alla sinergia di amministratori regionali, locali e delle società di gestione, che ha permesso di mantenere alta la qualità del servizio offerto. Da parte sua il sindaco ha ringraziato la Regione perché ha dedicato interesse ad per approfondire gli obiettivi del "G20 Spiagge", rete nazionale delle destinazioni balneari con almeno 1 milione di presenze turistiche e meno di 65 mila residenti di cui Lignano fa parte. L'obiettivo del G20 spiagge è quello di ottenere da parte del Governo il riconoscimento per legge dello status speciale di "città balneare", come forma di compensazione per l'elevata disuguaglianza tra residenti stabili e presenze turistiche in determinati periodi dell'anno. A sua volta il presidente di Lignano Gestioni ha evidenziato il rapporto proficuo e costante con la Direzione regionale Patrimonio che ha contribuito alla rapida erogazione dei ristori e, attraverso la proroga delle concessioni, ad avviare la stagione 2026, nonché con la Direzione Ambiente per l'attività di ripascimento degli arenili e per le opere di prevenzione dai fenomeni atmosferici sempre più devastanti. ARC/EP/pph