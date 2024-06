Turismo: Regione, prodotti di eccellenza sono veicolo di promozione

San Daniele del Friuli, 6 giu - La Casa del Prosciutto-Alberti 1906 rappresenta una realtà che ha saputo portare avanti con successo il passaggio generazionale nella prosecuzione dell'impresa familiare grazie a scelte lungimiranti, apportando nuove idee senza dimenticare che le eccellenze proseguono solo rispettando l'esperienza, l'artigianalità e la passione familiare per continuare a ottenere un prodotto unico, che rappresenta uno dei principali veicoli di promozione del Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero. È la sintesi del concetto espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive e turismo in occasione dell'odierna visita al prosciuttificio di San Daniele. L'esponente dell'Esecutivo ha potuto apprezzare la lunga tradizione imprenditoriale della famiglia Alberti, avviata fin dal 1700. Luigi Alberti creò nel 1875 a Fagagna, l'attività di "commercio coloniali, cereali, spezie, salumi e vini" mentre il figlio Osvaldo nel 1906 trasferì l'azienda a San Daniele del Friuli e ora la quinta generazione sta partecipando attivamente alle attività produttiva e commerciale. L'azienda ha una produzione annuale di circa 3.000 pezzi ed è insignita del riconoscimento di "attività storica del Friuli Venezia Giulia". L'attenzione alla materia prima e alla qualità nei prodotti enogastronomici, la capacità di narrare la loro storia e le loro origini accostate alla ricchezza paesaggistica del Friuli Venezia Giulia, secondo l'esponente della Giunta, contribuiscono ad accrescere l'attrattività del territorio. Sull'enogastronomia, in particolare, l'assessore ha evidenziato come essa rappresenti un driver fondamentale nella promozione del Friuli Venezia Giulia e su questo aspetto l'Amministrazione regionale ha investito importanti risorse per far conoscere le proprie eccellenze a livello nazionale e internazionale. ARC/LP/ma