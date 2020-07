Turismo: Regione sostiene investimenti pubblico privati a Sappada

Sappada, 30 lug - Servizi e strutture di qualità per aumentare l'attrattività di Sappada, allargando l'interesse per nuovi target di visitatori e creare un turismo di alto livello anche grazie a partnership pubblico-private.E' stato questo il principale tema della visita istituzionale dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo con l'Amministrazione comunale di Sappada nella sede municipale. Il sindaco ha illustrato alcune potenziali iniziative da realizzare sul territorio con significativi investimenti e il coinvolgimento di soggetti privati e pubblici.L'assessore ha ribadito il ruolo della Regione Fvg e la capacità dell'Ente di mettere a disposizione strumenti puntuali per chi vuole investire: dal credito agevolato alla detassazione.L'esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia si è reso, quindi, disponibile ad incontrare, con l'amministrazione comunale, gli imprenditori potenzialmente interessati ad investire nella località montana per il tramite dell'Agenzia lavoro e sviluppo impresa; quest'ultima ha come obiettivo il raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati, per dare attuazione alle politiche a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale. ARC/LP/al