Turismo: Ristorante La Primula di S. Quirino è locale storico Fvg

Pordenone, 18 mar - Il ristorante "La Primula", situato nel centro storico del comune di San Quirino, potrà fregiarsi dell'appellativo di Locale storico del Friuli Venezia Giulia. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando, su proposta dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, una apposita delibera.La normativa regionale prevede la classificazione come "attività storica" dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali che risultino essere in funzione da almeno sessanta anni, la cui attività e merceologia offerte siano specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale. Per queste ragioni La Primula, locale che risulta essere in attività dal 1925, è quindi ora autorizzato ad utilizzare la denominazione di "attività storica del Friuli Venezia Giulia".Il riconoscimento, come prevede la normativa regionale, fa seguito all'istruttoria e alla richiesta formulate dal Comune di San Quirino che ha attestato anche la collaborazione del locale alle iniziative che contribuiscono alla messa in rete dell'offerta turistica regionale. ARC/AL/gg